Premio Gazzola al castello di Rivalta: “Sessant’anni di manutenzione consapevole, e oggi è uno dei più belli d’Italia” – AUDIO

“Uno dei borghi meglio conservati della regione e forse anche d’Italia”. Presso l’Auditorium S. Margherita della Fondazione di Piacenza e Vigevano a Piacenza, si è tenuta la cerimonia per l’assegnazione del Premio “Piero Gazzola” 2023 per il Restauro del Patrimonio Monumentale Piacentino. Premio quest’anno conferito al restauro del Castello di Rivalta.

“La scelta, quest’anno, è ricaduta sul Castello di Rivalta per un insieme di interventi a carattere conservativo che la famiglia Zanardi Landi ha portato avanti da oltre 60 anni. Fino ad arrivare a presentare ai visitatori un borgo in condizioni splendide che può essere considerato a ragione come uno dei borghi antichi meglio conservati della regione e forse anche d’Italia”, commenta lo storico dell’arte, Marco Horak.

IL PREMIO GAZZOLA

Nel 2006, tre privati amanti della nostra eredità collettiva istituirono un premio per un restauro di alta qualità compiuto in tempi recenti nella città o nella provincia di Piacenza, con lo scopo di suscitare e alimentare la discussione di questa tematica e di ringraziare a nome della comunità coloro che hanno promosso un bel restauro.

Il premio fu intitolato alla memoria di Piero Gazzola, l’architetto piacentino (1908-79) che ha ricostruito il bombardato Ponte Pietra a Verona, co-fondato l’ICOMOS, ed è stato uno dei due autori principali della Carta Internazionale del Restauro, detta “Carta di Venezia” (1964).

Fin dall’inizio, ha avuto due sponsor d’eccezione: la Banca di Piacenza e la Fondazione di Piacenza e Vigevano.