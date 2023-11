Giornata Mondiale lotta all’AIDS nuovi contagi e diagnosi tardive, Sali della Pellegrina: “Diagnosi precoci che salvano la vita” – AUDIO

Giornata Mondiale lotta all’Aids, dati sui contagi allarmanti quelli rilasciati dall’asl di Piacenza. Il più giovane tra i contagiati ha 19 anni ci sono anche due decessi, la responsabile è la diagnosi tardiva. Sul territorio da 30 anni opera la Casa Accoglienza Don Venturini la Pellegrina che accoglie persone con Hiv e malattie invalidanti. Abbiamo interpellato la Responsabile della stuttura Francesca Sali.

Giornata Mondiale lotta all’AIDS a Piacenza dati allarmanti

“Indubbiamente non dobbiamo abbassare la guardia – sottolinea Francesca Sali Responsabile della Casa Accoglienza Don Venturini la Pellegrina – a Piacenza i dati che sono stati appena pubblicati dalla Asl, ci parlano di 12 nuove diagnosi un numero che potrebbe sembrare esiguo, ma che deve essere rapportato ad una città come la nostra e peraltro non sono in diminuzione. Un trend confermato negli ultimi anni. Quello che accresce la preoccupazione è anche che si tratta di diagnosi tardive, dove la malattia viene rilevata dopo molto tempo dal contagio, un campanello d’allarme che manifesta purtroppo anche il fallimento della prevenzione”.

Audio intervista Francesca Sali

“La precocità nello scoprirsi contagiati, permette anche di potersi curare adeguatamente rendendo l’HIV un virus compatibile con una qualità di vita ottimale. Il punto di partenza è quindi farsi controllare, fare l’accertamento in caso di dubbio senza paura e senza vergogna, sono queste le sensazioni che bloccano un accesso al test efficace per la cura”.

Giornata Mondiale lotta all’AIDS a Piacenza i giovani

“Tra i dati che alimentano ancora la preoccupazione – sottolinea Francesca Sali – la diagnosi di una persona di 19 anni, davvero troppo giovane. Tra le riflessioni che ci troviamo a fare anche con i nostri ospiti che hanno vissuto sulla loro pelle il percorso del contagio e della malattia, riguardano la medicina, la farmacologia, che hanno fatto dei passi da gigante. I trattamenti rendono quasi innocuo l’Hiv stesso, i dati da qualche anno confermano che se una diagnosi è tempestiva ed si inizia il trattamento, che deve essere eseguito in modo corretto, si abbatte la carica virale e quindi non si è più contagiosi”.

Giornata Mondiale lotta all’AIDS un contagio democratico

“la precedente primaria del reparto di malattie infettive di Piacenza – racconta Sali – ci teneva a specificare che l‘Hiv è un virus democratico, nel senso che non seleziona categorie particolari di persone e può interessare tutti. A distanza di più di 40 anni dalle prime diagnosi, c’è ancora costante e fissa l’idea che il contagio avvenga soltanto per alcune categorie a rischio legate a comportamenti devianti, comunque ritenuti socialmente poco accettabili, questo alimenta un modo di pensare che apre a comportamenti a rischio perché ci si sente immuni”.

Come tutelarsi

Rapporti protetti, sempre, se si hanno dei dubbi è possibile recarsi al reparto infettivi dell’Ospedale di Piacenza e fare il test gratis e in forma assolutamente anonima. Gli ambulatori sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 15,30, edificio 9 piano terra, senza appuntamento. “Lo dico con affetto e per la collaborazione trentennale che abbiamo tra il reparto e gli ambulatori di Malattie infettive di Piacenza con la nostra struttura – ancora Lusi – l’accoglienza e il percorso di diagnosi e accesso al test è davvero fatto da professionisti straordinari che supportano coloro che fanno un accertamento di questo tipo, che porta con se condivisibili preoccupazioni, non abbiate paura”.

30 anni della Pellegrina

“Venerdì 1 dicembre abbiamo organizzato un concerto di chiusura delle celebrazioni del trentennale della Pellegrina – anticipa Francesca Sali – appuntamento alla Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni alle ore 20,30 per un incontro che abbiamo intitolato: abbimo ancora musica nel cuore, una storia che continua. La scelta è ricaduta sulla musica che con la sua leggerezza aggrega, ma che ci serve a sottolineare che sono passati trentanni, ma l’impegno della nostra Casa di Accoglienza continua, con un invito a tutti i piacentini nel continuare questo percorso al nostro fianco e a quello dei nostri ospiti”.