Chi trionfa a Sanremo? Mengoni vince il Festival e Amadeus fa record di ascolti. Questa la foto che possiamo scattare dopo le cinque serate dell’edizione 2023. Sono successe tante cose in questi giorni, non sono mancate le polemiche e qualche colpo di scena, ma due sono le cose che non sono mai cambiate. Mengoni per tutte le serate è rimasto il super favorito, Amadeus invece ogni giorno ha potuto festeggiare per il successo del sui quarto Festival. Infatti per trovare dati di ascolto così eclatanti, ad esempio per la quarta serata, bisogna viaggiare nel tempo e approdare al 1987, al Festival vinto da Morandi, Ruggeri e Tozzi.

Sanremo 2023 Musica, artisti, ospiti e curiosità. Tutto sul festival della canzone italiana.

I top e flop della serata di sabato

Top sicuramente l’inizio emozionante di Gianni Morandi che ricorda, cantando, il suo grande amico Lucio Dalla.

Flop Chiara Ferragni, assieme agli autori, che parla di social continuamente. La bella influencer non supera del tutto l’esame Sanremo. Il confronto con Chiara Francini , ad esempio, è improponibile e la fa sembrare cenerentola nel mondo della televizione.

Top le esibizioni sexy di Elodie, gli invidiosi continuano a insultarla e criticarla sui social, ma lei si fa scivolare tutto addosso. Brava

Top Depeche Mode, la classe non è acqua per un gruppo che ha saputo scavalcare i decenni con successo ed eleganza. Bello il nuovo singolo e il “classicone”, dai social lamentano solo la breve durata dell’esibizione.

Top Gino Paoli, rock roll come Vasco e più trasgressivo di Rosa Chemical quando racconta aneddoti di 60 anni fa. Gino… Gino, l’ha combinata grossa?

Top il brano di Madame, il più internazionale di tutti assieme a quello di Lazza.

Top la Vanoni canta ancora come un angelo.

Flop gli ospiti che devono promuovere le fiction.

Flop 30 minuti dopo la mezzanotte: mancano ancora 9 big.

Top l’amore che trionfa sull’adozione nei Coma Cose.

Flop la vittoria annunciata di Marco Mengoni, il tradizionale torna a trionfare a Sanremo.

Conclusioni

Alla fine che voto diamo a questo quarto Sanremo di Amadeus? Un bel 8 pieno. In particolare perché costruire uno spettacolo così grande e complicato è sempre arduo. Altri in passato hanno fallito, invece il conduttore e direttore ci è riuscito per ben quattro volte, quindi complimenti. La cosa più difficile ora sarà fare cinquina nel 2024. Trovare delle novità per la prossima, forse l’ultima, sua edizione non è facile, ma dovesse anche fallire resterebbero quattro Festival da maestro dello share. La sua zuppa mista funziona, bisogna prenderne atto.

Classifica

1 Marco Mengoni.

2 Lazza.

3 Mr. Rain.

4 Ultimo.

5 Tananai.

