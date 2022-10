Chinosi e Marchesi impreziosiscono il finale di stagione dell’Atletica Piacenza

Ultimi botti di stagione per l’Atletica Piacenza, che schiera ancora una volta i suoi migliori interpreti su più fronti. Da segnalare innanzitutto l’egregia prestazione di Giacomo Marchesi nella maratonina di 21km di Cremona il 16 ottobre 2022. Giacomo è da sempre tesserato per i colori biancorossi e storicamente è stato tra i migliori interpreti del mezzofondo giovanile piacentino. Dopo qualche anno di pausa, ha ricominciato a coltivare la sua passione per la corsa e a correre in competizioni su strada. A Cremona Giacomo è giunto quindicesimo con il primato personale di 1h13’17”, tempo pregevolissimo per chi calca le strade su queste distanze.

Domenica 23 ottobre si è inoltre a Modena tenuto il Trofeo delle Province, classico appuntamento per squadre rappresentative provinciali che chiude la stagione ufficiale delle categorie Cadetti/e e Ragazzi/e.

Tra i risultati dei portacolori dell’Atletica Piacenza, per l’occasione portacolori della Provincia, spicca sicuramente quello di Angela Chinosi nei 2km di Marcia Ragazze. La giovane allieva di Gabriella Rondoni si è classificta al terzo posto, infrangendo il suo primato personale e quello sociale, ora di 11’16”90.

Altri ottimi risultati sono arrivati dai Cadetti: Sofia Cefalotti, 11”07 negli 80m; Gabriele Taschieri, 17”25 sui 100hs; Mattia Bravi, 28,25m nel lancio del giavellotto; Veronica Cino, 14”93 sugli 80hs; Camilla Maria Ghezzi, 27,17m nel giavellotto.

Anche i ragazzi si sono difesi molto bene tra i rivali delle altre province emiliano-romagnole: Paolo Boledi ha corso 3’12”00 sui 1000m; Bianca russo si è ben comportata, chiudendo i 1000m in 3’25”15; Alessia Petitto ha scagliato il peso a 8,62m.

Nel complesso, l’Atletica Piacenza colleziona sempre ottime spedizioni, con l’intento di portare i propri interpreti, più o meno giovani, a migliorare loro stessi.