Serie A2 – L’Assigeco Piacenza verso l’Allianz Cloud di Milano per il primo turno infrasettimanale della stagione

Subito archiviata la vittoria casalinga con la Stella Azzurra Roma, l’Assigeco Piacenza è attesa da un altro incontro fondamentale sul parquet dell’Allianz Cloud, casa dell’Urania Milano, per il primo turno infrasettimanale della stagione in programma mercoledì sera alle ore 20:30. Trasferta milanese che storicamente sorride ai biancorossoblu di coach Salieri, in grado di espugnare il capoluogo lombardo entrambe le volte negli ultimi due anni: nel 2020/2021 finì 76-87, mentre nella passata stagione successo in volata per l’Assigeco, che si impose di tre lunghezze.

Il focus su Milano

Reduce da un’annata al di sotto delle aspettative terminata con il mancato approdo ai playoff, l’Urania Milano ha completamente rivoluzionato il proprio quintetto di partenza con l’obiettivo di raggiungere per la seconda volta nella sua storia la post-season in seconda categoria nazionale: per sopperire alla partenza di Bossi è arrivato da Nardò Andrea Amato, prodotto del vivaio dell’Olimpia Milano, che insieme all’ex Ravenna Giddy Potts va a comporre un backcourt potenzialmente mortifero da oltre l’arco.

Negli spot di ala sono arrivati rispettivamente da Udine e Forlì Michele Ebeling e Rei Pullazi, mentre l’americano classe 1994 Kyndahl Hill è chiamato a mettere a disposizione tutto il suo servizio sotto le plance. Il “principe” Matteo Montano è il sesto uomo di lusso della formazione di coach Davide Villa, che può contare anche su tutto il talento dei giovani Matteo Cavallero, Simone Valsecchi e Andrea Marra, che completano il roster insieme a tutta l’esperienza di capitan Giorgio Piunti, alla sua quinta stagione in maglia Wildcats.

Come seguire la partita

Per tutti i tifosi che volessero venire al seguito della squadra la palla a due è fissata per mercoledì 26 ottobre alle ore 20:30. I biglietti sono acquistabili sia sul sito www.vivaticket.com che presso la biglietteria dell’Allianz Cloud a partire dalle ore 19:00 fino all’inizio del match. Per i supporters biancorossoblu è consigliato il settore ospiti B1 al costo di 10 euro, mentre nel caso volessero seguire il match dalla tribuna sarà loro riservato il settore A6, con il prezzo del tagliando che in questo caso ammonta a 20 euro.