Dopo l’ennesima rissa tra gli ospiti chiude la mensa Caritas di via San Vincenzo: “Impossibile garantire la sicurezza”

Troppe liti tra gli ospiti, chiude la mensa Caritas di via San Vincenzo. Sulla porta di ingresso è comparso un cartello: “Non riuscendo più a garantire la sicurezza di ospiti e volontari, la mensa resterà chiusa fino a data da destinarsi”.

L’ultimo degli episodi è avvenuto venerdì sera nel cortile interno della mensa, protagonisti due uomini in attesa di entrare e consumare la cena, che hanno iniziato a litigare per poi arrivare alle mani. Una rissa violenta, tanto da essersi rese necessarie due ambulanze. I sanitari hanno medicato i due sul posto, fortunatamente non gravi. Sul posto anche la polizia.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso, da qui la decisione dei gestori.