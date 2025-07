Il Piacenza calcio trova i suoi portieri: Emanuele Ribero e Leonard Kolgecaj

Il Piacenza Calcio è lieto di comunicare di avere acquisito le prestazioni sportive del portiere Leonard Kolgecaj. Il calciatore albanese classe 2008, arrivato a titolo definitivo dal Brescia Calcio, ha sottoscritto un contratto che lo legherà ai colori biancorossi per due stagioni con opzione. Si tratta di un importante investimento in ottica futura per il club emiliano: Leonard, infatti, oltre ad avere esordito sotto età nella Primavera del Brescia Calcio, vanta diverse presenze nelle squadre giovanili della Nazionale Albanese.

E’ del Piacenza Calcio anche il giovane portiere classe 2006 (under), Emanuele Ribero, che nell’ultima stagione ha staccato 35 presenze da titolare nel Bra, formazione con cui ha vinto il Girone A di Serie D.

Il doppio comunicato

Il Piacenza Calcio è lieto di comunicare l’arrivo, in prestito dal Torino Football Club, del portiere classe 2006 Emanuele Ribero.

