Ciclismo – Bft Burzoni VO2 Team Pink all’assalto del titolo regionale Emilia Romagna

Maglia regionale nel mirino per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, di scena domani a Massa Finalese (Modena) nella gara per Donne Juniores. Il via è previsto alle 10, con 85 chilometri e 400 metri da percorrere; all’appuntamento, iscritte sette “panterine”: Linda Ferrari, Eleonora La Bella (fresca dell’argento tricolore), Francesca Sorgi, Giorgia Tagliavini, Letizia Tasciotti, Valentina Zanzi e Asia Sgaravato.

Il direttore sportivo Stefano Peiretti

“E’ una corsa pianeggiante, con poche curve e rilanci e con un circuito adatto alle velociste. Noi saremo con una formazione a ranghi ridotti vista la partenza delle nostre atlete Vittoria Grassi e Anita Baima per gli Europei di categoria su pista in Portogallo. Cercheremo di disputare una gara all’attacco e se dovesse esserci un arrivo in volata proveremo a giocarci le chance con le nostre ruote più veloci”.

