Volley, Serie B – Donato De Pascali e la Canottieri Ongina che verrà

Entra nel vivo il mercato della Canottieri Ongina, formazione piacentina che militerà anche nella prossima stagione nel campionato di serie B maschile. Nei giorni scorsi, il sodalizio giallonero ha salutato sei protagonisti della scorsa annata pallavolistica e ora si appresta a comporre il nuovo roster, nuovamente affidato ai tecnici Gabriele Bruni e Fausto Perodi. A fare il punto della situazione è il direttore sportivo Donato De Pascali, confermato nel ruolo.

“Nella nostra categoria bisogna premettere che il mercato di serie B maschile è sempre di per sé difficile, perché è spesso legato a doppio filo a quello della serie A, con profili interessanti che prima di scegliere valutano ovviamente anche concrete ma anche eventuali proposte provenienti dalle categorie superiori.

Per quanto ci riguarda, varie vicissitudini legate a dinamiche di mercato indipendenti dalla nostra volontà ci hanno portato a cambiare più del previsto, visto che la nostra intenzione era quella di confermare più elementi possibili della scorsa stagione, proficua non solo come risultati centrando nuovamente i play off, ma anche sotto il punto di vista dello spessore umano dei giocatori e della quotidianità positiva di allenamento, con ragazzi con tanta voglia di allenarsi e una forte coesione di gruppo. Abbiamo salutato in questi giorni sei giocatori, tra cui alcuni elementi del sestetto-base.

Nascerà ora una Canottieri Ongina che sarà un mix tra confermati e giocatori nuovi. Sarà l’ennesima sfida per il sottoscritto e per la società, cercando di allestire la miglior squadra possibile dato il budget e le dinamiche di mercato sempre più complesse nel nostro caso. Il nostro mercato si è sbloccato in questi giorni e ora annunceremo man mano nelle prossime settimane i protagonisti della nuova avventura”.