Ciclismo – Domenica tra Veneto e Romagna per il Cadeo Carpaneto

Domenica tra Veneto e Romagna per il Cadeo Carpaneto, di scena su due fronti con il proprio vivaio. Il settore femminile sarà di scena a Riccione nella prima prova del Trofeo Rosa. Alle 13 parte la corsa Donne Esordienti primo anno (7 giri per 21 chilometri 700 metri totali), alle 14 il via per i secondi anni (8 giri, 24 chilometri e 800 metri complessivi), mentre alle 15 inizierà la corsa delle Allieve, chiamate a percorrere 16 tornate terminando le fatiche dopo 49 chilometri e 600 metri.

Dal canto loro, gli Juniores targati Maserati Cadeo Carpaneto correranno a Santa Lucia di Pescantina (Verona), con il via alle 9,30 e con 94 chilometri e 900 metri da affrontare.

Gli atleti del Cadeo Carpaneto iscritti alle corse di domani:

Juniores: Giacomo Bottani, Matteo Pinzello, Aurelio Arcorace, Giacomo Cannizzaro, Emanuele Conti, Cristian Capuccilli, Riccardo Lori, Nicolas Abati, Gabriele Leonardi

Allieve: Alessia Sgrisleri, Marisol Dalla Pietà, Martina Barbiero, Asia Zanardini, Giulia Binda, Desirée Bani, Vanessa Moreschi

Donne Esordienti secondo anno: Maya Tagliente, Ylenia Benati

Donne Esordienti primo anno: Sofia Groppi, Amelia Fanni, Beatrice Naturani.