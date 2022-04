Giacomo Carini da sballo! Il piacentino è il nuovo campione italiano nei 200 farfalla

È Giacomo Carini il nuovo campione italiano nei 200 metri farfalla. Agli Assoluti Primaverili 2022 di nuoto in corso di svolgimento a Riccione, il classe 1997 non riesce a scendere sotto il tempo buono per la qualificazione ai Mondiali, ma porta comunque a casa un successo di grandissima importanza.

Dopo un inizio in controllo, il nativo di Piacenza recupera ben due posizioni negli ultimi 50 metri e chiude con il tempo finale di 1’55”53 con un’ultima vasca da 30”50.

Il podio

Sul podio con Giacomo Carini ci finiscono Alberto Razzetti, secondo a 26 centesimi, e Federico Burdisso, terzo a 63 centesimi. Per il bronzo olimpico in carica è stata fatale una seconda parte di gara sottotono, che gli ha fatto perdere prima la posizione di testa e in seguito il secondo posto.

Terminano la loro gara molto più indietro tutti gli altri atleti in gara. Claudio Antonino Faraci è quarto a 2”95 dalla testa, Luca Bruno quinto a 3”90, Lorenzo Cavedini sesto a 4”45, Christian Ferraro settimo a 4”83 e Andrea Camozzi ottavo a 5”10.