Ciclismo, il vivaio “rosa” Cadeo Carpaneto protagonista alla tipo-pista di Fognano

Cadeo Carpaneto: nel quarto Trofeo Vergalli Acciai secondo posto per Giulia Binda nelle Esordienti e per Beatrice Naturani nelle G6

Buoni risultati per le ragazze del Cadeo Carpaneto di scena giovedì sera a Fognano (Parma) nella gara tipo-pista denominata quarto Trofeo Vergalli Acciai. Nelle Esordienti, secondo posto per Giulia Binda, con le compagne di squadra Desirée Bani quinta e Asia Zanardini settima. Il sodalizio del presidente Mauro Veneziani è salito sul podio anche nella gara per Giovanissime ultimo anno (G6), con Beatrice Naturani seconda alle spalle di Viola Invernizzi (Team Serio).