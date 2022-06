Ciclismo – Irma Siri-show (VO2 Team Pink): 50 chilometri di fuga verso la vittoria nelle Allieve

Un “numero” notevole, coprendo più di due terzi del percorso all’attacco e arrivando in solitaria. Una fuga lunga 50 chilometri (prima in compagnia poi ben presto in solitaria) ha incoronato Irma Siri a Calci (Pisa), con la ligure del Ciclismo giovanile VO2 Team Pink vincitrice della corsa per Donne Allieve valida per il Trofeo Rosa.

La Siri ha dominato la scena chiudendo la cavalcata trionfale con quasi quattro minuti e mezzo di distacco sulla seconda classificata e festeggiando la seconda vittoria stagionale su strada dopo quella inaugurale di Vo’ Euganeo (Padova). Nella top ten, anche la compagna di squadra piacentina (e fresca campionessa regionale di categoria) Arianna Giordani, settima. Diversi piazzamenti anche nella corsa per Donne Esordienti. Il quarto posto di Michela Zucca, il quinto di Serena Zannoni e il decimo di Giulia Casubolo. Quest’ultima ottava nei secondi anni dove Sara Veneri ha chiuso decima.

Per il VO2 Team Pink, infine, doppio piazzamento nella gara per Donne Juniores. Il quarto posto della pavese Chiara Sacchi e il settimo della torinese Vittoria Grassi.