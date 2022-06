Ciclismo – Arianna Giordani (VO2 Team Pink) è campionessa regionale Allieve

“Nemo propheta in patria”. L’espressione latina sembra non valere per Arianna Giordani, piacentina classe 2006 che a Borgonovo Val Tidone si è laureata campionessa regionale su strada Allieve nella gara organizzata dalla sua società, il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, in collaborazione con il Velo Sport Borgonovese, con il patrocinio del Comune di Borgonovo e con il prezioso supporto logistico della famiglia Giorgio Torselli.

Nel primo Trofeo Cantina Valtidone (manifestazione che assegnava tre titoli regionali nel corso della giornata odierna), la Giordani è andata a bersaglio centrando il terzo posto alle spalle di Lucia Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service) – al terzo centro stagionale dopo Crema e Bianconese –e di Arianna Bianchi (Biesse Carrera). Nello specifico, la piacentina ha vinto lo sprint per il terzo posto dopo che la Brillante Romeo aveva anticipato la Bianchi. Alle sue spalle, un’altra atleta piacentina, Greta Pighi (Cicli Fiorin), quarta, mentre nella top ten figura anche l’alessandrina Marisol Dalla Pietà, portacolori della piacentina Cadeo Carpaneto e settima al traguardo. Per la Giordani, si tratta anche di un bis dopo lo stesso titolo conquistato nell’estate 2021 a San Marino di Carpi (Modena).

Il racconto della giornata

La mattinata era iniziata con la gara per Donne Esordienti primo anno che vedeva al via le principali interpreti italiane di categoria. Le attese non sono state tradite, con Anna Bonassi (Mazzano) che ha festeggiato il poker 2022 precedendo Viola Invernizzi (Team Serio) in una fuga a sei scatenata dall’attacco solitario della stessa Invernizzi, poi rintuzzato da un quintetto. Completa il podio, Irene Ferrari (Gioco in Bici Oglio Po), mentre con la sesta posizione Jolanda Sambi (Calderara Stm Riduttori) ha festeggiato il titolo regionale.

Scatto finale decisivo anche per la bergamasca Alessia Locatelli (Ossanesga), “regina” delle Esordienti secondi anni in un podio tutto lombardo con Giulia Costa Staricco (Cesano Maderno) che ha anticipato allo sprint Maria Acuti (Valcar-Travel & Service). Anche in questo caso, il sesto posto ha assegnato il titolo regionale, andato alla romagnola Emma Vanuzzo (Bicifestival). Alla decima piazza, la reggiana del Ciclismo giovanile VO2 Team Pink Serena Zannoni.

Al campionato regionale di Borgonovo Val Tidone – scandito nei ritmi dallo speaker Angelo Zambotti – ha presenziato anche Daniela Isetti, consigliere dell’UCI (Unione ciclistica internazionale).

Camilla Locatelli quinta in Veneto

La domenica in sella ha visto il VO2 Team Pink brillare nella gara Donne Open a Conscio di Casale sul Sile (Treviso): la bergamasca Camilla Locatelli, infatti, ha centrato il quinto posto nella classifica per Donne Juniores.

Sabato la cronometro

Il 2 giugno in sella è stato solo l’antipasto di un lungo week end ciclistico che proseguirà sabato con la cronometro di Sorbolo Mezzani (Parma). Il Ciclismo Giovanile VO2 Team Pink parteciperà con le Allieve Arianna Giordani, Linda Ferrari, Giorgia Tagliavini, Emma Del Bono, Irma Siri e Marta Festa, mentre il VO2 Team Pink schiererà le Junior Valentina Zanzi e Martina Sanfilippo e l’under 23 Elisa Tonelli. In campo femminile, la cronometro assegnerà i titoli regionali per Allieve e Donne Junior.

Esordienti primo anno Borgonovo

1° Anna Bonassi (Mazzano) 30 chilometri in 56 minuti, media 32,143 chilometri orari

2° Viola Invernizzi (Team Serio) a 10 secondi

3° Irene Ferrari (Gioca in Bici Oglio Po)

4° Carlotta Ronchi (Valcar-Travel & Service) a 25 secondi

5° Isabella De Angelis (Ossanesga)

6° Jolanda Sambi (Calderara Stm Riduttori) a 30 secondi

7° Martina De Vecchi (Valcar-Travel & Service)

8° Emma Grimaldelli (Team Serio)

9° Letizia Parini (Ju Green Gorla Minore)

10° Emma Colombo (Ju Green Gorla Minore)

Esordienti secondo anno Borgonovo

1° Alessia Locatelli (Ossanesga) 41 chilometri in 1 ora 9 minuti, media 35,562 chilometri orari

2° Giulia Costa Staricco (Cesano Maderno) a 10 secondi

3° Maria Acuti (Valcar-Travel & Service)

4° Giada Cattani (Ju Green Gorla Minore)

5° Sara Spinelli (Ciclistica San Miniato Santa Croce)

6° Emma Vanuzzo (Bicifestival)

7° Sara Riccio (Calderara Stm Riduttori)

8° Martina Orsi (Polisportiva San Marinese)

9° Alessia Orsi (Polisportiva San Marinese)

10° Serena Zannoni (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

Allieve Borgonovo

1° Lucia Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service) 71 chilometri in 2 ore 6 minuti 53 secondi

2° Arianna Bianchi (Biesse Carrera)

3° Arianna Giordani (VO2 Team Pink) a 8 secondi

4° Greta Pighi (Cicli Fiorin)

5° Giulia Zambelli (Valcar-Travel & Service)

6° Misia Belotti (Valcar-Travel & Service)

7° Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto)

8° Erja Giulia Bianchi (Ju Green Gorla Minore)

9° Giulia Limonta (Valcar-Travel & Service)

10° Camilla Colombo (Ju Green Gorla Minore)

Donne Open Conscio

1° Emanuela Zanetti (Isolmant Premac Vittoria) 119 chilometri 600 metri in 2 ore 45 minuti 4 secondi, media 43,473 chilometri orari

2° Valentina Basilico (BePink)

3° Elisa De Vallier (Conscio Pedale del Sile)

4° Giorgia Bariani (Top Girls Fassa Bortolo)

5° Michela De Grandis (Conscio Pedale del Sile)

6° Vanessa Michieletto (Top Girls Fassa Bortolo)

7° Francesca Selva (T Red Factory Racing)

8° Beatrice Caudera (Team Gauss Fiorin)

9° Jennifer Ducuara Acevedo (Colombia Tierra De Atletas Gw)

10° Sara Fiorin (Gauss Fiorin)

Donne Juniores Conscio

1° Elisa De Vallier (Conscio Pedale del Sile)

2° Michela De Grandis (Conscio Pedale del Sile)

3° Giulia Miotto (Conscio Pedale del Sile)

4° Serena Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service)

5° Camilla Locatelli (VO2 Team Pink)

6° Sofiya Karimova (Tashkent City Cycling Team)

7° Martina Testa (Canturino 1902)

8° Andrea Casagranda (Breganze Millenium)

9° Federica Venturelli (Cicli Fiorin)

10° Asal Rizael (Tashkent City Cycling Team)

Ciclismo, nasce la sinergia tra VO2 Team Pink e Gioca in Bici Oglio Po

Una nuova sinergia a cavallo tra due regioni (Emilia Romagna e Lombardia) e sorta tra due realtà accomunate dalla passione per ciclismo giovanile femminile e che han trovato fin da subito punti in comune e sintonia.

Il VO2 Team Pink, sodalizio piacentino nato nel 2016 e presieduto da Gian Luca Andrina, e la Gioca in Bici Oglio Po, realtà casalasca sorta nel 2013 presieduta da Barbara Bodini, annunciano ufficialmente l’inizio di una collaborazione che vede le due realtà impegnate nello sviluppo del ciclismo “rosa”.

Il VO2 Team Pink è impegnato attualmente a curare la categoria Donne Juniores, oltre ad avere un’atleta under 23, mentre le “panterine” più giovani (Donne Esordienti e Allieve) vestono la maglia del Ciclismo giovanile VO2 Team Pink.