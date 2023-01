Ciclismo – La Bft Burzoni VO2 Team Pink è asso pigliatutto in pista a Ginevra

Inizia con un poker d’assi il 2023 in sella della Bft Burzoni VO2 Team Pink, formazione piacentina protagonista nel week end in pista a Ginevra nella quarta edizione del Gran Prix Mettler.

Le “panterine”, infatti, hanno dominato il panorama femminile della competizione elvetica, monopolizzando il podio e aggiungendo anche un quarto e un sesto posto finale. Sul gradino più alto del podio della classifica finale (che sommava i punteggi delle otto prove spalmate su due giorni) è salita la piemontese Anita Baima, classe 2006 all’esordio nella categoria Donne Juniores e che ha chiuso con 293 punti. Piazza d’onore per la coetanea veronese Asia Sgaravato, seconda con 284 punti, mentre a completare il podio ci ha pensato l’altra piemontese Vittoria Grassi (classe 2005), terza con 263 punti. Ai piedi del podio si è classificata la faentina Valentina Zanzi (2005) con 257 punti, mentre la bergamasca Camilla Locatelli ha chiuso sesta a quota 207.

La Bft Burzoni VO2 Team Pink ha dominato la scena fin dall’inizio, risultando subito protagonista sabato nelle prove Scratch, Eliminazione, Tempo Race e Corsa a punti, specialità poi bissate domenica per deteminare la classifica Omnium finale. A margine, anche l’esperienza nella Madison, corsa con gli Elite maschi: sesto posto in coppia per Asia Sgaravato e Valentina Zanzi e settima piazza per Anita Baima e Vittoria Grassi.

Classifica finale femminile

1° Anita Baima (Bft Burzoni VO2) 293 punti

2° Asia Sgaravato (Bft Burzoni VO2) 284 punti

3° Vittoria Grassi (Bft Burzoni VO2) 263 punti

4° Valentina Zanzi (Bft Burzoni VO2) 257 punti

5° Paola Panzeri 211 punti

6° Camilla Locatelli (Bft Burzoni VO2) 207 punti