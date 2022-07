Ciclismo – Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto) quinta a Cadorago

Piazzamento su strada per il Cadeo Carpaneto, protagonista a Cadorago (Como) con il proprio settore giovanile femminile. Nella corsa per Allieve, quinto posto per l’alessandrina Marisol Dalla Pietà, brava a entrare nella fuga decisiva a cinque scattata nel finale.

Ordine d’arrivo Allieve Cadorago

1° Greta Pighi (Cicli Fiorin) 58 chilometri in 1 ora 40 minuti 58 secondi, media 34,467 chilometri orari

2° Arianna Bianchi (Biesse Carrera) a 7 secondi

3° Linda Ferrari (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) a 16 secondi

4° Giulia Zambelli (Valcar-Travel & Service) a 29 secondi

5° Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto) a 42 secondi

6° Camilla Bezzone (Cicli Fiorin) a 5 minuti 50 secondi

7° Lucia Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service)

8° Arianna Giordani (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

9° Misia Belotti (Valcar-Travel & Service)

10° Giulia Limonta (Valcar-Travel & Service).

Tris di podi regionali per il Cadeo Carpaneto, protagonista giovedì in pista a Forlì nei campionati emiliano-romagnoli giovanili. Nella Velocità Allieve, bronzo per la varesotta Martina Barbiero, che ha preceduto nell’ordine le compagne di squadra Desirée Bani, Alessia Sgrisleri e Giulia Binda. Il secondo alloro fa rima con l’Omnium Allieve grazie al terzo posto di Marisol Dalla Pietà, con la Sgrisleri piazzata sesto posto. Ancora Marisol di bronzo nell’Inseguimento individuale Allieve, con l’alessandrina dunque al bis personale nella manifestazione.