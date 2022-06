Ciclismo – Marisol Dalla Pietà e Gabriele Leonardi (Cadeo Carpaneto) in top ten nei campionati regionali

Due giugno con doppio piazzamento per il Cadeo Carpaneto, protagonista in altrettanti importanti appuntamenti di campionato regionale. A Borgonovo Val Tidone (Piacenza), dunque sulle strade provinciali di casa, il sodalizio del presidente Mauro Veneziani si è messo in luce nella competizione che metteva in palio la maglia di campionessa regionale Allieve centrando il settimo posto con l’alessandrina Marisol Dalla Pietà. Specularmente, in Toscana nono posto per Gabriele Leonardi (Maserati Cadeo Carpaneto) nel campionato regionale toscano Juniores a Uzzano.

Allieve Borgonovo

1° Lucia Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service) 71 chilometri in 2 ore 6 minuti 53 secondi

2° Arianna Bianchi (Biesse Carrera)

3° Arianna Giordani (VO2 Team Pink) a 8 secondi

4° Greta Pighi (Cicli Fiorin)

5° Giulia Zambelli (Valcar-Travel & Service)

6° Misia Belotti (Valcar-Travel & Service)

7° Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto)

8° Erja Giulia Bianchi (Ju Green Gorla Minore)

9° Giulia Limonta (Valcar-Travel & Service)

10° Camilla Colombo (Ju Green Gorla Minore)

Juniores Uzzano

1° Lorenzo Conforti (Speedy Bike Work Service) 124 chilometri 900 metri in 3 ore 18 minuti 55 secondi, media 37,674 chilometri orari

2° Federico Savino (Speedy Bike Work Service)

3° Mattia Maioli (Team Franco Ballerini) a 2 minuti 4 secondi

4° Riccardo Lorello (Regia Congressi Seiecom Valdarno)

5° Alessio Frius (Polisportiva Monsummanese)

6° Alex Stella (Casano Matec)

7° Valentino Romolini (Team Fortebraccio)

8° Matteo Gialli (Regia Congressi Seiecom Valdarno) a 2 minuti 7 secondi

9° Gabriele Leonardi (Maserati Cadeo Carpaneto)

10° Francesco Vignini (Foligno)