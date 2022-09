Ciclismo – Per il VO2 Team Pink domenica alla Giornata Rosa di Racconigi

Domenica in Piemonte per il VO2 Team Pink, di scena domani alla Giornata Rosa di Racconigi (Cuneo), corsa per Donne Open di 103 chilometri e 500 metri spalmati su nove giri di un circuito con partenza alle 9,30.

Alla Giornata Rosa di Racconigi il sodalizio piacentino parteciperà con le sei atlete della categoria Donne Juniores: correranno nella propria regione le torinesi Martina Sanfilippo e Vittoria Grassi, affiancate dalla faentina Valentina Zanzi, dalla parmense Sara Guidetti, dalla pavese Chiara Sacchi e dalla bergamasca Camilla Locatelli.

Ciclismo giovanile

Domenica di gare anche per le Allieve e le Esordienti del Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, che attaccheranno il numero a Bagnolo San Vito (Mantova) nella terza tappa del Challenge Trittico Rosa. Il programma si aprirà alle 9,30 con le Esordienti, chiamate a percorrere 7 volte un circuito di 4 chilometri. A seguire, la partenza delle Allieve, con 60 chilometri e 300 metri frutto di 15 tornate del percorso di 4000 metri.

In sella dieci “panterine”: il trio di Esordienti sarà tutto reggiano con Giulia Casubolo, Serena Zannoni e Sara Veneri, mentre le Allieve saranno Arianna Giordani, Linda Ferrari, Giorgia Tagliavini, Emma Del Bono, Irma Siri, Marta Festa e Sarah Sandei, quest’ultima tornata in sella per la sua prima gara 2022.