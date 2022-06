Volley – La Vap/Uyba vince il girone eliminatorio e ottiene il pass per la seconda fase

Al termine di una partita equilibrata e spettacolare, ricca di colpi di scena e di gesti tecnici straordinari, Crai Vap supera per 3-2 PlayAsti, vince il primo girone eliminatorio e si qualifica per il secondo girone.

Nel primo set la Vap soffre la qualità offensiva delle avversarie e, anche a causa di qualche errore di troppo in difesa, chiude il parziale sullo 0-1.Le piacentine migliorano la fase difensiva nel secondo parziale riuscendo ad arginare gli attacchi di Asti e, grazie a un servizio finalmente incisivo, pareggia i conti.

Il terzo set è combattutissimo; le piemontesi sembrano avere la meglio dall’alto della forza del loro attacco, ma le ragazze di coach Mineo non mollano e, grazie a un’ottima ricezione, contrattaccano e rimontano le avversarie. Le due squadre arrivano così ai vantaggi, dove Asti riesce a tornare sopra nel punteggio.

Nel quarto parziale le ragazze di coach Asola vanno in vantaggio di diversi punti, ma proprio quando il match sembra ormai indirizzato, Chinni e compagne ribaltano il punteggio con una prestazione splendida sia in difesa che in attacco fino a portare la gara sul 2-2.

Al tie-break non c’è storia: la Vap domina il set fino a chiuderlo sul risultato di 15-5 vincendo così il girone e riuscendo ad aggiudicarsi il pass per il secondo girone eliminatorio.

CRAI VAP UYBA- CLUB76 PLAYASTI 3-2

(22-25, 26-24, 26-28, 25-23, 15-5)

VAP: Bonelli, Soragna (10), Chinni (24), Iacona (17), Ferrari (1), Mozzi, Magnabosco (9), Polenghi (7), Gionelli (L1), Carini, Gazzola (L2), Ruggeri (9), Zlatanov, Dodi. All. Mineo-Chiodaroli

CLUB76: Laporta (11), Di Marzio, Giannelli (20), Aliotta (18), Giusti, Scotto, Bolognesi, D’Orta (4), Lavagnino (18), Zuin (1), Trombin (L1), Barisone, Sarzi, Gjikolaj (L2). All. Asola-Bramante

La seconda gara

La Vap vince anche la seconda gara del girone eliminatorio delle finali nazionali superando, col risultato di 3-0, la Innova Tione-Brenta. Nel primo set le piacentine si difendono con ordine e, sfruttando un ottimo servizio, si portano sull’1-0.

Nel secondo set Innova prova ad attaccare, ma le ragazze di coach Mineo sono brave sia a murare sia a ricevere e a contrattaccare e così la Vap si aggiudica anche il secondo parziale sul 2-0.

Il terzo ed ultimo set è dominato dalle piacentine, brave sia in fase offensiva sia nelle battute, grazie alle quali Chinni e compagne inducono in errore più volte le avversarie.

INNOVA VOLLEY TIONE BRENTA – CRAI VAP UYBA 0-3

(17-25, 18-25, 15-25)

VAP: Bonelli, Soragna (5), Chinni (14), Iacona (10), Ferrari (2), Mozzi, Magnabosco, Polenghi (2), Gionelli (L1), Carini (3), Gazzola (L2), Ruggeri (9), Zlatanov, Dodi (7).All. Mineo-Chiodaroli

INNOVA: Pederzoli (4), Devilli (L1), Carli, Fiorani, Donati (1), Ferrari (1), Malesardi (4), Bagattini (3), Chemotti, Abbrescia (L2).All. Quarta-Salvaterra

Il primo match

La Crai Vap Uyba vince, col risultato di 3-2, la prima gara del girone eliminatorio contro Dolcos Busnago al termine di una partita bella ed equilibrata. Inizialmente le piacentine pagano l’emozione dell’esordio alle finali nazionali e commettono diverse ingenuità sia in battuta che in difesa e le avversarie ne approfittano per portarsi sull’1-0.

Nei due set successivi, le ragazze di coach Mineo registrano sia il servizio che la ricezione e migliorano la fase offensiva; le ragazze di coach Bruini, al contrario, sbagliano parecchio soprattutto al servizio e così Iacona e compagne riescono a ribaltare il punteggio.

Nel quarto set, Busnago torna in partita e, sfruttando il suo punto di forza, ovvero l’attacco, mette in crisi la difesa della VAP e ristabilisce la parità. Al tie-break il match è tiratissimo, ma sul punteggio di 13-13 le piacentine chiudono la gara murando due attacchi delle lombarde.

CRAI VAP UYBA – DOLCOS VOLLEY BUSNAGO 3-2

(18-25, 25-19, 25-17, 17-25, 15-13)

VAP: Bonelli, Soragna (4), Chinni (10), Iacona (24), Ferrari, Mozzi, Magnabosco (4), Polenghi (1), Gionelli (L1), Carini (1), Gazzola (L2), Ruggeri (6), Zlatanov (1), Dodi (8). All. Mineo-Chiodaroli

DOLCOS: Palmitessa, Barzago, Ribaldi M. (4), Amoruso (20), Mapelli, Cogliati (8), Federici (1), Pasotto (L1), Napolitano (8), Gasparetti (1), Griffi (2), Foramiglio, Ribaldi G. (18), Brambilla (L2). All. Bruini-Frigerio