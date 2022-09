Ciclismo – Serena Zannoni (VO2 Team Pink) nona alla Coppa di Sera a Borgo Valsugana

Piazzamento in Trentino per il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, protagonista nella prestigiosa kermesse Coppa d’Oro a Borgo Valsugana che rappresenta un appuntamento fisso per il movimento nazionale giovanile nel finale di stagione.

Nella Coppa di Sera per Donne Esordienti secondo anno, nono posto per la “panterina” reggiana Serena Zannoni, protagonista tra le migliori in una corsa che ha visto la vittoria della padrona di casa Silvia Ciaghi davanti a Maria Acuti (Valcar-Travel & Service) e alla campionessa italiana Matilde Rossignoli (Luc Bovolone).

Coppa di Sera Donne Esordienti secondo anno

1° Silvia Ciaghi (Team Femminile Trentino) 33 chilometri 900 metri in 59 minuti 32 secondi, media 34,166 chilometri orari

2° Maria Acuti (Valcar-Travel & Service)

3° Matilde Rossignoli (Luc Bovolone)

4° Margot Buldrini (Bicifestival)

5° Agata Campana (Unione ciclistica Lupi)

6° Noemi Tosin (Conscio Pedale del Sile)

7° Alessia Milesi (Ossanesga)

8° Rebecca D’Apollonio (Young Team Arcade)

9° Serena Zannoni (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

10° Clarissa Laghi (Eletta Trentino Cycling Academy).