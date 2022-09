A Pesaro decide Fedato: Fiorenzuola sconfitto1-0 dalla Vis

E’ una trasferta amara la prima del Fiorenzuola in questo girone B di serie C: i rossoneri perdono 1-0 contro la Vis Pesaro. Decide la rete, ad inizio secondo tempo, dell’ex Piacenza Fedato.

PRIMO TEMPO (0-0)

2′ palo di Gavazzi per la Vis Pesaro: subiti pericoloso i padroni di casa con il colpo di testa su calcio d’angolo del capitano. Fortunato Battaiola

10′ grande break di Mamona che recupera il pallone sulla trequarti e crossa molto bene in area: Mastroianni gira con il destro ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta

16′ occasionissima per il Fiorenzuola con Sartore lanciato a rete da Mastroianni: Ghazoini, all’ultimo, riesce a togliergli il pallone con un intervento davvero provvidenziale

18: errore dal dischetto per la Vis Pesaro: fallo netto di Stronati su Fedato in area, Cannavò spara alto però graziando ancora il Fiorenzuola

32′ gol annullato a Mastroianni: bello schema da calcio d’angolo con il pallone appoggiato per Quaini. Sul tiro c’è Mastroianni sulla traiettoria che stoppa la palla e senza problemi batte Farroni. Dopo la convalida dell’arbitro si è alzata, però, la bandierina dell’assistente: niente da fare si resta in parità

37′ grande potenziale occasione sempre per Mastroianni che non riesce ad intervenire sul tiro-cross rasoterra di Stronati dalla sinistra

43′ grandissima occasione per Di Paola che sbaglia da pochi metri dopo l’errore di Quaini e l’appoggio indietro di Fedato

46′ Mastroianni gira di destro su cross di Mamona: pallone largo

Finisce un primo tempo dove non sono mancate occasioni ed emozioni: è solo un caso lo 0-0 a Pesaro tra la Vis Pesaro e il Fiorenzuola.

SECONDO TEMPO (1-0)

46′ cambio per il Fiorenzuola: fuori Stronati, ammonito, e dentro Currarino

49′ la Vis Pesaro sblocca il match con Fedato: dribbling in area che lascia Potop sul posto e poi davanti a Battaiola è freddo e porta avanti i padroni di casa

Il Fiorenzuola ora deve rincorrere.

56′ occasione per Egharevba lanciato sulla destra da Fedato: il tiro viene prontamente respinto con i piedi da Battaiola

59′ buona opportunità per Mastroianni che non riesce col destro ad inquadrare lo specchio della porta

60′ cambi per entrambe le squadre: nella Vis fuori Cannavò dentro Provazza, per il Fiorenzuola dentro Giani e Frison per Mamona e Fiorini

70′ pallone perso malamente da Potop con Fedato che arriva in area ma non riesce a servire Provazza per il facile tap-in

86′ espulso Ghazoini per doppio giallo: dentro Rossoni per Di Paola per far fronte all’uomo in meno

Ultimi minuti in superiorità numerica per il Fiorenzuola.

Il Fiorenzuola non riesce a trovare quantomeno il gol del pareggio ed esce sconfitto dalla prima trasferta di questa stagione.

Adesso pochi giorni per recuperare le energie perchè tornerà in campo, mercoledì alle 18, contro Ancona.

LE FORMAZIONI

VIS PESARO: Farroni, Ghazoini, Gavazzi, Bakayoko, Zoia, Coppola, Di Paola, Aucelli, Cannavò, Egharevba, Fedato. All. Sassarini

FIORENZUOLA: Battaiola, Danovaro, Potop, Quaini, Oddi, Fiorini, Stronati, Oneto, Mamona, Mastroianni, Sartore. All. Tabbiani

PRE PARTITA

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani affronta la prima trasferta stagionale contro la Vis Pesaro: i rossoneri, dopo il successo di misura alla prima giornata contro la Fermana, cercano conferme e punti anche lontano da casa.

Nel frattempo, i rossoneri si sono assicurati un nuovo acquisto: si tratta di Luca Gabriel Areco, centrocampista classe 2001 arrivato dal Borgosesia. Qui il comunicato ufficiale della società: Areco già a disposizione dalla trasferta di oggi.