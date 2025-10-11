Malore al volante, 50enne si schianta contro la caserma dei carabinieri

Ha un malore al volante e si schianta contro la caserma dei carabinieri di San Nicolò. L’uomo, un 50enne, ha perso conoscenza mentre guidava un furgoncino: ha centrato un’auto in sosta e poi la facciata della caserma. Non è grave.

Attimi di paura nel pomeriggio di giovedì 10 ottobre in via Agazzano a San Nicolò, dove un uomo di 50 anni è stato colto da un malore improvviso mentre era alla guida del suo furgoncino.

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo ha urtato una Alfa Romeo parcheggiata e, ormai fuori controllo, ha proseguito la corsa contro la caserma dei carabinieri, strisciando lungo la facciata e provocando diversi danni alla struttura. Coinvolta anche una seconda auto e danneggiate due fioriere poste davanti all’edificio.

Fortunatamente, in quel momento nessuno si trovava sul marciapiede.

I carabinieri, all’interno della caserma, sono stati i primi a intervenire, prestando i soccorsi all’uomo rimasto privo di sensi nell’abitacolo. Poco dopo sono arrivati i sanitari con l’auto infermieristica del 118 di Castelsangiovanni e un’ambulanza della Pubblica Assistenza, che hanno trasportato il conducente al pronto soccorso di Piacenza. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

La Polizia Locale di Rottofreno si è occupata dei rilievi e della regolazione del traffico, rimasto rallentato per tutta la durata delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

