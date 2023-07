Ciclismo su Pista – Vittoria Grassi, (VO2 Team Pink) compleanno con top ten agli Europei

Compleanno con top ten continentale per Vittoria Grassi, portacolori della formazione piacentina Bft Burzoni VO2 Team Pink che ha festeggiato i 18 anni in pista correndo la prova dei 500 metri Donne Juniores ai Campionati Europei Juniores e Under 23 in corso di svolgimento ad Anadia, in Portogallo. Dopo l’argento nello Scratch e il bronzo nel Team Sprint, la Grassi – torinese classe 2005 – ha centrato l’ottavo posto fermando il cronometro sul tempo di 36″ 799 e rappresentando l’Italia nella prova insieme a Carola Ratti (36 secondi precisi), quarta e a un soffio dal bronzo.

Europei 500 metri Donne Juniores

1° Viorica Georgette Rand (Gran Bretagna) 35″ 520

2° Marie Louisa Drouode (Francia) 35″ 687

3° Bent Henriette Lurmann (Germania) 35″ 895

4° Carola Ratti (Italia) 36″ 00

5° Sarah Johnson (Gran Bretagna) 36″ 103

6° Karolina Keliukh (Ucraina) 36″ 281

7° Anne Slosharek (Germania) 36″ 724

8° Vittoria Grassi (Italia) 36″ 799

9° Sofiya Kovtun (Ucraina) 37″ 514

10° Ida Krickau Ketelsen (Danimarca) 37″ 518.