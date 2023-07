Tragedia in Trebbia, operaio di 66 anni trovato senza vita tra le acque di Marsaglia

Ancora una tragedia in Trebbia, questa volta la vittima è un operaio che stava lavorando lungo la Statale 45, nei pressi di Marsaglia. L’uomo, 66 anni, originario dell’Est Europa, faceva parte di una squadra di lavoratori all’opera lungo la carreggiata.

Per motivi legati al cantiere, il 66enne ha dovuto raggiungere le sponde del fiume Trebbia, forse per mettere mano a un sistema di tubazione.

Forse l’operaio si è visto costretto a entrare in acqua per svolgere l’incarico, forse è entrato nel fiume per avere un po’ di refrigerio: resta il fatto che a quel punto è accaduto qualcosa. Non vedendolo tornare, i suoi colleghi sono scesi al fiume per controllare e lo hanno trovato riverso senza vita in acqua.

Subito i lavoratori, tra cui era presente anche il figlio della vittima, hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118: per il 66enne non c’era più nulla da fare. Non è da escludere che il 66enne sia rimasto vittima di un malore.