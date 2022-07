Ciclismo – Valentina Zanzi (VO2 Team Pink) sul trono d’Europa nel Team Relay Misto Juniores

Valentina Zanzi può sognare a occhi aperti. La faentina classe 2005 del sodalizio piacentino VO2 Team Pink, infatti, ha messo al collo la medaglia d’oro agli Europei Under 23 e Juniores su strada ad Anadia (Portogallo) vincendo venerdì la prova del Team Relay misto Juniores. La staffetta che vedeva due maschi e due femmine difendere i colori di una nazione.

Dopo il primo giro percorso da Nicolas Milesi e Alessandro Cattani, l’ideale testimone nella lotta contro il tempo è passato alle ragazze, con la Zanzi (Junior del primo anno) chiamata a completare l’opera insieme alla trentina Alice Toniolli. Per il quartetto azzurro, alla riga del totale medaglia d’oro con tre secondi di vantaggio sulla Germania, che si è dovuta accontentare dell’argento, mentre il bronzo è andato all’Estonia, staccata di 42 secondi.

Le parole cariche di soddisfazione del ct azzurro Marco Velo

“I ragazzi e le ragazze sono stati veramente bravi, mi sono proprio piaciuti. Questo è un trionfo di squadra, di quelli che esaltano ancora di più la maglia azzurra. E’ l’unione tra i protagonisti che ha condotto alla medaglia d’oro”.

Confessa Valentina Zanzi

“E’ stata una gara dura la fatica si faceva sentire con gli strappi e la salita, ma con Alice abbiamo gestito al meglio la prova e siamo riusciti tutti a ottenere un bellissimo risultato. Non mi aspettavo questo titolo, puntavamo in alto ma non pensavamo di vincere così. Devo ancora realizzare bene quello che è successo, sono davvero molto felice, a maggior ragione per un risultato così bello nella prima volta che indossavo la maglia azzurra”.

Le parole di Vittorio Affaticati, direttore sportivo del VO2 Team Pink

“Questo titolo è una grandissima soddisfazione, Valentina è un’atleta che tutti i ds vorrebbero avere: una ragazza seria, che ascolta e mette in pratica ciò che le viene detto, oltre a essere una ciclista che ha fatto molto bene nel primo anno in categoria. La cronometro è il suo pane, è sempre andata forte nella lotta contro il tempo e il percorso in Portogallo era simile a quello del Tricolore dove aveva conquistato l’argento”.

“Valentina è una ragazza che si era rivelata tra le più performanti già nella scorsa stagione da Allieva e che si è confermata anche nel primo anno nella categoria Juniores, non patendo il salto. Questa vittoria all’Europeo la merita ed è anche un orgoglio per la nostra società, che vede continuare la tradizione anche in campo internazionale, con ancora più soddisfazione per successi senza il favore del pronostico”.

Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) quinta ai Tricolori di Boario

Nella categoria Allieve, oggi il sodalizio piacentino del presidente Massimo Arnesano si è messo in mostra con la ligure Irma Siri, capace di chiudere al quinto posto in maglia Emilia Romagna conquistando una posizione di rilievo nello sprint per la piazza d’onore dopo l’arrivo in solitaria della veneta Francesca Genna.

Alle spalle della neo-regina tricolore, un podio completato dalla piemontese Anita Baima (Cicli Fiorin), seconda, e dalla friulana Chantal Pegolo (Conscio Bike Friuli). Per Irma, un piazzamento di rilievo impreziosito da due fattori. Una corsa davvero selettiva e molto tosta e l’aver chiuso la prova tricolore nonostante le condizioni fisiche imperfette. Con una spalla dolorante dopo la caduta di domenica scorsa nella gara toscana di Comeana di Carmignano.