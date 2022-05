Ciclismo – VO2 team Pink, la piacentina Arianna Giordani sale sul podio a Vignate

Si conclude con un altro podio e diversi piazzamenti il week end di gare del Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, già protagonista sabato nella cronometro di Romanengo con Irma Siri terza nelle Allieve.

Oggi (domenica) a Vignate (Milano), nella gara promiscua per Donne Esordienti e Allieve, le “panterine” hanno graffiato con la piacentina Arianna Giordani: l’Allieva piacentina è giunta terza alle spalle della vincitrice Erja Giulia Bianchi (Allieva della Ju Green Gorla Minore) e dell’Esordiente secondo anno Maria Acuti (Valcar-Travel & Service). Nella top ten assoluta, settimo posto per l’Allieva reggiana Linda Ferrari. Nella classifica riservata alle Allieve, secondo posto per la Giordani e quinta piazza per la Ferrari. A scorrere, nelle graduatorie per Esordienti secondo anno ottava piazza per Sara Veneri e decimo per Giulia Casubolo.

Ordine d’arrivo Vignate

1° Erja Giulia Bianchi (Ju Green Gorla Minore) 28 chilometri in 43 minuti, media 39,07 chilometri orari

2° Maria Acuti (Valcar-Travel & Service)

3° Arianna Giordani (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

4° Silvia Milesi (Biesse Carrera)

5° Anita Baima (Cicli Fiorin)

6° Gloria Vezzosi (Gioca in Bici Oglio Po)

7° Linda Ferrari (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

8° Letizia Pirola (Cesano Maderno)

9° Giorgia Giangrande (Cesano Maderno)

10° Giulia Costa Staricco (Cesano Maderno)

Donne Allieve Vignate

1° Erja Giulia Bianchi (Ju Green Gorla Minore)

2° Arianna Giordani (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

3° Silvia Milesi (Biesse Carrera)

4° Anita Baima (Cicli Fiorin)

5° Linda Ferrari (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

6° Letizia Pirola (Cesano Maderno)

7° Giorgia Giangrande (Cesano Maderno)

8° Lucia Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service)

9° Giada Fornasiero (Mazzano)

10° Greta Pighi (Cicli Fiorin)

Donne Esordienti secondo anno

1° Maria Acuti (Valcar-Travel & Service)

2° Gloria Vezzosi (Gioca in Bici Oglio Po)

3° Giulia Costa Staricco (Cesano Maderno)

4° Giulia Beretta (Cesano Maderno)

5° Alessia Locatelli (Ossanesga)

6° Alessia Milesi (Ossanesga)

7° Giada Cattani (Ju Green Gorla Minore)

8° Sara Veneri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

9° Sarah Bosco (Nonese Fobike)

10° Giulia Casubolo (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

Donne Esordienti primo anno

1° Carlotta Ronchi (Valcar-Travel & Service)

2° Martina De Vecchi (Valcar-Travel & Service)

3° Anna Bonassi (Mazzano)

4° Viola Invernizzi (Team Serio)

5° Antea Luisa Boldini (Busto Garolfo)

6° Emma Colombo (Ju Green Gorla Minore)

7° Vivienne Cassata (Busto Garolfo)

8° Alessia Zanetti (Mazzano)

9° Chantal Piscopo (Busto Garolfo)

10° Martina Moretti (Team Serio)