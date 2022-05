Successo per la prima edizione della Moto Expo della Val Tidone

Erano oltre 120 le moto che domenica 15 maggio hanno riempito la piazza di fronte alla Rocca di Borgonovo per la prima edizione della Moto Expo della Val Tidone, organizzata dal Club Veicoli Storici Piacenza con la collaborazione dell’associazione Due Tempi Bei Tempi e con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Ce n’erano per tutti i gusti, in rappresentanza degli anni 80, ‘90 e primi duemila. Senza dimenticare una quota riservata agli anni 50.

Privati, collezionisti, amatori, appassionati hanno aderito alla nuova iniziativa del Club piacentino, portando in esposizione i propri gioielli, provenienti dall’Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Piemonte, per una manifestazione di successo in termini di partecipazione e di pubblico.

“Siamo molto soddisfatti del risultato e di come sia andato l’evento – commentano i membri del direttivo del Club Veicoli Storici Piacenza –: è andata oltre ogni più rosea aspettativa. Molti hanno voluto aderire al nostro progetto e durante la giornata un continuo flusso di persone è passato ad ammirare queste bellezze su due ruote. Anche molti bikers che passavano di qui per salire sulle nostre colline si sono fermati attirati da queste leggende su due ruote”.

Durante la giornata sono stati poi consegnati i premi e gli encomi ad alcuni proprietari, come riconoscimento alla loro passione e alla loro determinazione nella cura e conservazione delle motociclette. La scelta degli organizzatori, scrupolosi nel ricercare singoli pezzi, senza presentare doppioni, ha sicuramente favorito il pubblico che ha avuto la possibilità di ammirare motociclette tutte originali, ognuna con la propria storia da raccontare.

Non sono poi mancati gli ospiti vip della manifestazione, come Luciano Carcheri, pilota che ha partecipato alle ultime due edizioni della Dakar Classic stringendo una partnership proprio con il Club Veicoli Storici Piacenza, ma anche Roberto Mandelli, ex pilota ufficiale Gilera protagonista alla Dakar negli anni 90 e il pilota piacentino Marco Sartori. Il sodalizio piacentino ha voluto omaggiare tutti e tre con un riconoscimento.

“Questa è stata la nostra la prima edizione – hanno aggiunto i membri del Club piacentino – vogliamo ringraziare tutte le persone che ci hanno aiutato, l’amministrazione comunale, gli espositori e il pubblico che è venuto a trovarci. Presto ci troveremo per discutere la cadenza e quali novità inserire nella prossima edizione”.

Il prossimo appuntamento del Club Veicoli Storici Piacenza è già dietro l’angolo: il 2 giugno, infatti, sarà il momento della Giornata del Tricolore, Memorial Antonio Tagliaferri, con partenza e arrivo da Grazzano Visconti.