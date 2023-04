Neonata colta da malore durante l’allattamento, salvata dai clienti di un bar e dal 118.

Durante l’allattamento la bimba viene colta da malore. Attivi di vero panico oggi in un locale di Podenzano. La madre, notando la piccola priva di conoscenza, ha iniziato a chiedere aiuto. Le persone presenti hanno tentato di prestare aiuto: in particolare una donna, titolare di un negozio accanto al bar, ha impugnato il telefono e chiesto al 118 quali movimenti eseguire in attesa dell’ambulanza.

Al loro arrivo, i sanitari hanno aiutato la bimba a riprendersi. Una volta ripresa conoscenza, la piccola è stata condotta al pronto soccorso per accertamenti. Il sangue freddo della commerciante ha sicuramente contribuito a evitare il peggio.