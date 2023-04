Ciclismo – Vittoria Grassi (Bft Burzoni VO2 Team Pink) sul podio a Bianconese

Podio in terra parmense per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, protagonista oggi a Bianconese nel Trofeo Bussolati Asfalti per Donne Juniores. Alimentando uno storico feeling con questo appuntamento, le “panterine” sono salite sul podio grazie a Vittoria Grassi, terza allo sprint che ha incoronato la piacentina Arianna Giordani (Racconigi Cycling Team) davanti alla ligure Serena Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service). La corsa è stata neutralizzata per circa un quarto d’ora in seguito a una caduta, per poi ripartire con i due giri conclusivi sui sei complessivamente previsti.

Per la Grassi, altra presenza sul podio a Bianconese dopo il secondo posto dell’edizione 2022. Per la formazione dei ds Stefano Peiretti e Vittorio Affaticati, il week end ha visto anche la partecipazione in maglia azzurra di Anita Baima ed Eleonora La Bella alla prova di Coppa delle nazione UCI in Olanda.

Donne Juniores Bianconese

1° Arianna Giordani (Racconigi Cycling Team) 73,500 chilometri in 1 ora 54 minuti, media 38,684 chilometri orari

2° Serena Brillante Romeo (Valcar Travel & Service)

3° Vittoria Grassi (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

4° Giulia Miotto (Breganze Millenium)

5° Silvia Milesi (Isolmant Premac Vittoria)

6° Alessia Zambelli (Isolmant Premac Vittoria)

7° Francesca Cerofolini (Ciclismo Insieme)

8° Elisa Tottolo (Conscio Pedale Del Sile)

9° Yelizaveta Sklyarova (Kazakistan, Zhiraf Guerciotti Toscano)

10° Romina Costantini (Conscio Pedale Del Sile).