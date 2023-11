Cineclub Piacenza in Fondazione, il 18 novembre brevi filmati acclamati da pubblico e critica

Sabato 18 novembre alle ore 18.00, ospite della Fondazione,presso l’Auditorium S. Margherita, Via S. Eufemia 13, il Cineclub Piacenza G. Cattivelli promuove un incontro aperto alla cittadinanza, durante il quale verranno proiettati alcuni brevi filmati, che hanno ottenuto ampi consensi di pubblico e di critica

a livello nazionale e internazionale .

Sarà Giorgia Scalia, responsabile del Settore video del Cineclub, a presentare, alla presenza degli autori, tre opere che affrontano tematiche diverse, ma di interessante attualità.

Cineclub Piacenza – I filmati in programma

“ RISE AND SHINE” di Alessandro Zonin, presentato al Festival del Cinema di Venezia 2023 – “Forum Fedic”, racconta la storia di due giovani, che feriti per causa di una assurda guerra, si ritrovano in ospedale a progettare il loro futuro fatto di famiglia, affetti, lavoro e casa: Miglior Film al Mediterraneo Festival di

Corto 2023; Miglior Corto al San Gio’ Video Festival 2023 e innumerevoli selezioni ufficiali in prestigiosi festival.

“DILIGITIS” di Luca Finato. Protagonista del corto è l’amore sospeso tra sogno e realtà. Un Inno all’Amore , raccontato con maestria, ma anche un viaggio interiore che costringe lo spettatore a confrontarsi con le difficoltà della vita: Festival del Cinema di Venezia 2022 – “Forum Fedic”; Miglior Corto al Vancouver Movie Award 2023 così anche al Florence Film Awards 2023; Miglior Corto, Migliore Sceneggiatura Originale,

Miglior Corto Europeo al 8 & Halfilm Award 2023 e tanti altri riconoscimenti.

“GAMBERO di FIUME”, video realizzato dai bambini della Scuola primaria di Sarmato (Pc): Primo classificato alla 15^ Ediz. dell’Amarcord Film Festival di Rimini, 2022; 2° a livello regionale al concorso “Acqua e Territorio” indetto da ANBI Emilia Romagna; nel 2023 Premio salvaguardia dell’Ambiente alla 73esima ediz. di Italia Film Fedic a Montecatini.

Cineclub Piacenza – I concorsi dedicati alle scuole

La seconda parte dell’incontro sarà dedicata alla Sezione Scuola, in cui il Cineclub Piacenza si è molto impegnato in questi ultimi tre anni, proponendo Bandi di Concorso indirizzati alle Scuole di ogni ordine e grado della nostra Provincia.

“Attraverso il linguaggio cinematografico e audiovisivo, come oggetto e strumento di educazione e formazione – dice Fausto Frontini, responsabile sezione scuola – sarebbe opportuno, stanti i tempi, integrare nel contesto scolastico questa attività innovativa di carattere culturale che coinvolga in maniera diretta e responsabile i ragazzi. I risultati si possono riscontrare assistendo alla proiezione dei due filmati vincitori del Bando di Concorso a.s. 2022/23” Vivi il tuo ambiente, pensando al futuro”.

Cineclub Piacenza – Proiezione dei film realizzati dagli studenti

Verranno quindi proiettati i video “Ce lo siamo meritati?”’ della scuola secondaria di primo grado “Petrarca” di Pontenure (Pc) e “La Fonte Miracolosa“ della scuola secondaria di primo grado di

Morfasso (Pc).

Il primo filmato presenta un evidente carattere emblematico nella forza sintetica di rappresentare uno degli aspetti più significativi e problematici dell’età evolutiva: l’adolescenza.

IL secondo “La fonte miracolosa” è un corto piacevolissimo dedicato a S. Franca. Le belle immagini rappresentano e valorizzano le bellezze naturali del territorio con riprese stupende anche dall’alto, offrendo spazi di forte suggestione.

Alla fine, Fausto Frontini illustrerà le linee guida del Bando di Concorso per le Scuole a.s. 2023/2024 dal titolo “La Natura, Fonte di Vita, Arte e Cultura” (scoprila, incontrala, conoscila, vivila, proteggila, valorizzala, amala).