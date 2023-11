Giornata Nazionale della colletta alimentare sabato 18 Novembre 58 supermercati nel piacentino

Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, torna sabato 18 novembre, l’appuntamento è con l’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare, durante la quale si potranno acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle organizzazioni partner territoriali convenzionate con le 21 sedi Banco Alimentare.

Giornata Nazionale della colletta alimentare in Emilia Romagna

Nel 2022 la Colletta in Emilia-Romagna ha visto l’adesione di 14.200 volontari ed ha portato alla raccolta di 798 tonnellate di prodotti in 1.093 punti vendita. Questi alimenti sono stati distribuiti alle 739 organizzazioni benefiche convenzionate con Banco Alimentare, raggiungendo oltre 125.000 persone in condizioni di bisogno.

Giornata Nazionale della colletta alimentare punti vendita in regione

Quest’anno in regione sono oltre 1.100 i punti vendita aderenti e 128.000 le persone bisognose che beneficeranno dei prodotti donati durante la Giornata.

La colletta alimentare nel piacentino

Il 18 novembre, nei 58 supermercati attivati quest’anno nel piacentino, saranno riconoscibili i volontari dalla pettorina arancione che inviteranno ad acquistare prodotti a lunga conservazione come olio, verdure o legumi in scatola, polpa o passata di pomodoro, tonno o carne in scatola e alimenti per l’infanzia.

I punti vendita in tutta la provincia di Piacenza