Open day alla Cattolica: “Sempre più stretto il rapporto con le aziende, questo da fiducia ai giovani” – AUDIO

Molti sono in cerca del proprio futuro, molti vogliono continuare gli studi, altri addirittura già lavorano ma si rendono conto che un titolo universitario potrebbe contribuire a migliorare la loro posizione. Insomma, un universo giovane e variegato ha partecipato questa mattina all’Open Day organizzato dall’Università Cattolica di Piacenza.

“Io lavoro già, a dire il vero”, spiega un ragazzo, “però mi sono reso conto che un titolo di studio potrebbe aiutarmi a migliorare la mia posizione. Senza un titolo di studio molte state restano effettivamente precluse”.

“Io ho terminato la laurea triennale – commenta Sara – e sono decisa a continuare. Qui in Cattolica mi sono trovata davvero bene, sento di aver acquisito un’ottima preparazione e quindi sono intenzionata a restare qui. Però ho bisogno di schiarirmi le idee”.

“Io studio Scienze dell’Educazione e devo dire che si tratta di un settore ancora molto aperto. Inoltre la Cattolica contribuisce già ad avvicinarti alle realtà lavorative durante gli studi”.

Ed è appunto questo uno degli aspetti divenuti più “famosi” tra gli aspiranti studenti. La vicinanza con il mondo del lavoro: “Due giorni fa abbiamo organizzato un evento in occasione del quale abbiamo portato qui in Cattolica duecento aziende”, commenta Michelangelo Balicco, direttore della Funzione Marketing dell’Università Cattolica.

“In questo senso nella Cattolica c’è fiducia perché riusciamo a servire tutti i bisogni dei ragazzi, chi pensa di intraprendere un percorso universitario dopo le scuole superiori ma anche chi desidera specializzarsi dopo aver intrapreso un percorso universitario”.

Ospite d’eccezione è stato Davide Rampello, Direttore Artistico del Padiglione Italia a Expo Dubai 2020. Rampello ha discusso, tra l’altro, di innovazione nel settore agro-alimentare, ricerca, nuove generazioni e sostenibilità ambientale.

“Cosa mi sento di dire ai giovani che sono in cerca del loro futuro? Di essere ambiziosi. Ambire e ambiente, non a caso, hanno la stessa radice. Il verbo “Ambire” deriva dal latino e significa “andare intorno”: era utilizzato per i politici che andavano in giro, intorno, per recuperare i voti. Ambizione significa avere il senso della nostra centralità, senza dimenticare la comunità a cui si appartiene. Perché il termine “ambizione” implica la visione di una persona e di ciò ha intorno. In sostanza non bisogna diventare autoreferenziali, ma l’ambizione intesa come guardarsi intorno è la benvenuta”.