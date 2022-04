Cineforum in Cattedrale, il 7 aprile “Il settimo sigillo” di Ingmar Bergman

All’interno del ricco calendario di eventi per la celebrazione dei 900 anni della Cattedrale di Piacenza, giovedì 7 marzo 2022 alle ore 20.45 torna la rassegna “Cineforum in Cattedrale”, otto appuntamenti con il cinema d’autore e d’animazione. La rassegna, organizzata dalla Diocesi di Piacenza-Bobbio in collaborazione con la cooperativa Cooltour, l’associazione culturale Cinemaniaci e il Cineclub “G. Cattivelli” di Piacenza, vuole fornire spunti di riflessione e approfondimento, attraverso il linguaggio filmico, su temi legati al periodo di fondazione della Cattedrale, il Medioevo, e alla sua religiosità.

Per l’occasione il salone parrocchiale del Duomo torna ad animarsi come cinema, con un nuovo grande schermo e un nuovo impianto audio.

Giovedì 7 aprile con “Il settimo sigillo” (1957) di Ingmar Bergman inizierà il viaggio nelle atmosfere medievali, nei costumi e nella religione del tempo e sarà il primo dei tre appuntamenti con film d’autore.

Le proiezioni avranno luogo alle ore 20:45, nel salone parrocchiale della cattedrale con accesso dai chiostri del Duomo. Al termine seguirà un dibattito condotto dagli esperti cinefili dell’Associazione Cinemaniaci, stimolando il confronto, lo scambio e la socializzazione. L’ingresso alle proiezioni sarà gratuito.

Numero posti limitato, prenotazione consigliata all’indirizzo cattedralepiacenza@gmail.com oppure al recapito telefonico 331.4606435.