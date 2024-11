Cioccolandia 2024 un fine settimana goloso a Castel San Giovanni in diretta su Radio Sound -AUDIO

Cioccolandia 2024, sabato 9 e domenica 10 novembre a Castel San Giovanni. Nel week end maestri cioccolatai provenienti da tutta Italia, Artisti dell’ingegno; Associazioni del territorio; eccellenze gastronomiche della Val Tidone; Prodotti della Croazia (degli amici della città di Slunj); Pro Loco di Castel San Giovanni; Istituto Alberghiero di Piacenza G. Marcora. Tanti laboratori per i più piccoli e degustazioni con gettone dedicato per tutti.

Cioccolandia 2024, un traguardo importante

“Un traguardo che non ci aspettavamo da quando abbiamo iniziato – racconta il Presidente della Pro Loco Castello Sergio Bertaccini – gradualmente abbiamo portato avanti questa manifestazione, speriamo nel migliore dei modi, raggiungenti quest’anno la ventesima edizione.

Intervista al Presidente della Pro Loco Sergio Bertaccini a Radio Sound

Cioccolandia 2024, gli appuntamenti.

“In questi due giorni abbiamo ospiti 17 maestri cioccolatai – anticipa Sergio Bertaccioni – poi ci sono diversi banchetti degli artisti dell’ingegno, tutti i nostri commercianti del paese che hanno deciso di condividere la manifestazione mettendo un gazebo davanti al proprio negozio, esponendo le proprie merci.Poi ci sono le aziende agricole sempre del nostro territorio, le associazioni di volontariato che lavorano per farsi promozione e nello stesso tempo ricevere un sostegno per le loro attività, sabato e domenica nel pomeriggio in diretta con Radio Sound”.

Cioccolandia 2024, le novità

“Tra le novità di questa edizione – ancora Bertaccini – la presenza del motoclub di Castel San Giovanni che farà una dimostrazione per mostrare ai bambini come si guidano le motorette sulla piazza del mercato. Ci sarà anche due tempi bei tempi per ricordare le moto storiche presenti anche loro a Castel San Giovanni”.

Confermato il Mercato settimanale della domenica

“Confermato – annuncia Bertaccini – anche il nostro mercato ambulante che si è spostato ma nello stesso tempo condivide la manifestazione si terrà sempre domenica mattina.

Cioccolandia 2024, Cioccobimbi

“Torna anche Ciocco Bimbi – racconta Bertaccini – lo facciamo da un paio d’anni ed è in collaborazione con la cioccolateria Bardini di Piacenza che è lo sponsor, I partecipanti impasteranno i biscotti e poi se li porteranno a casa, terranno anche gli indumenti da cuoco che avranno ricevuto come ricordo di questo evento”.

Fabrizio Sclavi

“Una menzione a parte per Fabrizio Sclavi – amico e sostenitore di cioccolandia – indica Bertaccini – un creativo che ha lavorato per Armani, per diversi rortocalchi, è stato direttore di riviste importanti e vive nella nostra Val Tidone. Ha fatto disegnare borse di carta e non solo, ha realizzato tante attività con i portatori di handicapp della scuola Emma Serena di San Nicolò . Ha disegnato per noi dei bellissimi standardi che appenderemo ai due palazzi del comune per abbellire la piazza”.

Cioccolandia 2024, il gettone

“Quest’anno chiediamo l’acquisto di un gettone non per il sostegno alle spese della manifestazione anche se ci aiuterà – spiega Sergio Bertaccini – ma per far in modo che tutti possano assaggiare i dolci preparati dalla pro loco. Ci saranno 5000 palline di Profiterol, 5000 meringhe , quasi otto quintali di salame di cicoccolato. Ogni gettone dara diritto ad una porzione di ogni dolce, lo scopo di quest’ultimo è per regolare i consumi in modo che nessuno rimanga senza”.

Informazioni

Sabato 9 novembre e domenica 10 novembre: dalle 10.00 del mattinoin Piazza XX settembre, Piazza Cardinal Casaroli, vie del centro di Castel San Giovanni.