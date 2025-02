Cisl Funzione Pubblica, Elisabetta Oppici è il nuovo segretario generale

Presso la sala convegni dell’Hotel San Marco di Ponte Taro, si è svolto il IV congresso territoriale Cisl Fp Parma Piacenza, con il titolo: “Partecipare per decidere: costruiamo insieme il futuro migliore dei servizi pubblici”. Diversi gli ambiti operativi che coinvolgono la categoria: Sanità pubblica e privata, Funzioni centrali e funzioni locali, edilizia residenziale pubblica e politiche sociali, terzo settore.

“Altissima partecipazione”

Altissima la partecipazione dei delegati che hanno assistito alla relazione del segretario generale territoriale Elisabetta Oppici che, tra l’altro, ha ribadito: “La CISL non ha partiti, né Governi amici e fa l’unica cosa che un sindacato serio ed autorevole deve fare: contrattare e diolagare con tutti cercando di raggiungere il massimo risultato possibile nel solo interesse dei lavoratori che rappresenta, ben consapevoli che essendo parti sociali abbiamo una grandissima responsabilità collettiva e non possiamo permetterci di parlare alla “pancia” delle persone per cercare di incendiare le piazze.”

Presente ai lavori congressuali anche Sonia Uccellatori, segretaria generale CISL Fp Emilia Romagna che ha definito il congresso come ” il momento più alto di ogni organizzazione territoriale dove la discussione e il dibattito vogliono avere al centro quella che è la partecipazione necessaria delle lavotatrici e dei lavoratori dei servizi pubblici. Per noi è necessario, in un momento di contrapposizione sociale senza precedenti con anche fratture sindacali, dare un segno tangibile ai lavoratori che rappresentiamo”.

“La mancata firma da parte delle altre sigle sindacali del contratto per la Sanità Pubblica – ha sottolieato Uccellatori – rappresenta per noi un’occasione perduta, un blocco che non sta facendo bene a nessuno. Il nostro confronto vuole guardare a tutti i servizi pubblici, il terzo settore e anche alla sanità privata che, in questo momento, sta attraversando un periodo di forte vertenza con salari che non vengono rinnovati dal 2020. Lavoriamo affinchè il sindacato riprenda il proprio ruolo e in questo la CISL è in prima linea.”

Al termine dei lavori si sono svolte le elezioni per il rinnovo della segreteria: Elisabetta Oppici è stata rieletta segretaria generale all’unanimità. Entrano con lei in segreteria Giovanni Oliva (segretario generale aggiunto) e Marco Aliani.