Giorno del ricordo, tra fiaccole e bandiere sfila il corteo per omaggiare i martiri delle foibe – FOTO

Un centinaio di persone ha risposto all’appello del circolo culturale Nicola Bombacci che, come ogni anno, ha organizzato un corteo per ricordare i martiri delle Foibe. La fiaccolata silenziosa è partita dal piazzale dello stadio Garilli per approdare al giardino intitolato appunto ai Martiri delle Foibe. Un corteo aperto da una corona di fiori e dallo striscione “Onore ai martiri delle foibe”. All’arrivo, i partecipanti hanno deposto la corona ai piedi della targa per poi raccogliersi in un silenzio contrastato solo dal grido “Presente!”.

Un centinaio di piacentini, si diceva, ha scelto così di ricordare anche quest’anno l’orrore degli eccidi ai danni di militari e civili italiani di Istria, Dalmazia, Venezia Giulia, avvenuti durante la Seconda Guerra Mondiale. Un corteo silenzioso, senza sigle di partito e associazioni, se non il nome del circolo culturale Nicola Bombacci che ha organizzato l’iniziativa.

Lo striscione “Onore ai martiri delle foibe” retto da giovani ragazze e le bandiere tricolori impugnate da partecipanti di tutte le età sono il segnale che il Giorno del Ricordo è davvero trasversale nel cuore di chi riconosce in questo dramma storico una ferita ancora non rimarginata.