Punti di vista: “La retrocessione parte da lontano”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza-Vicenza – AUDIO

La retrocessione parte molto da lontano. Fin dall’inizio del campionato il Piacenza calcio aveva tantissime scommesse. Troppe, per affrontare un campionato di Serie C, e quando si parte con così tante difficoltà poi è molto difficile recuperare. Non ci è riuscito Scalise, non ci è riuscito Scazzola e non ci è riuscito nemmeno Abbate, nonostante gli ottimi risultati.

E quindi, da cosa si riparte? Da una società che per bocca dei soci vuole subito tornare in Serie C e dai tifosi, che a fine partita hanno applaudito la squadra.

