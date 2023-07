Irregolare e al volante di un’auto senza assicurazione, addosso cocaina e 1800 euro in contanti: arrestato.

Quando i carabinieri lo hanno fermato per un controllo, si sono trovati di fronte a una situazione quanto mai sospetta. I fatti sono accaduti ieri notte. I militari hanno fermato una vettura nei pressi di Ancarano, lungo la Statale 45.

Al volante hanno trovato un albanese di 34 anni irregolare sul territorio nazionale. Oltre a questo l’uomo stava guidando l’auto di un amico, sprovvista di assicurazione. Non solo, addosso aveva dosi di cocaina accompagnate a 1800 euro in contanti e tre telefoni cellulari. E’ stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio.