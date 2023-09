Anche la Coldiretti piacentina al Sana di Bologna, tornano i piatti poveri anti-spreco

Tornano i piatti poveri anti-spreco della cucina italiana che saranno protagonisti per la prima volta al Sana di Bologna, il Salone internazionale del biologico e del naturale. Il focus, quest’anno, sarà sullo stile di vita green, con i cuochi contadini di Campagna Amica che prepareranno in diretta le ricette della tradizione italiana legate ai prodotti di base e al riutilizzo degli avanzi in cucina. Un modo per aiutare le famiglie nella lotta quotidiana al caro prezzi, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale.

All’evento di Coldiretti, in occasione dell’inaugurazione di Sana, nel quartiere fieristico di Bologna (giovedì 7 settembre dalle ore 9,30),saranno presenti il presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini, il presidente di Coldiretti Emilia Romagna Nicola Bertinelli e il direttore di Coldiretti Emilia Romagna Marco Allaria Olivieri, assieme alla dirigenza regionale, al padiglione 30 nello stand C13.

Attesa anche una delegazione di soci di Coldiretti Piacenza, guidata dal direttore Roberto Gallizioli e dalla responsabile del Servizio Agroambiente Enrica Gobbi.

Nel corso della manifestazioneverrà diffuso il rapporto di Coldiretti “La spesa green degli italiani, dal bio al km 0 fino al ritorno dei piatti poveri anti-spreco”.

Le ricette della tradizione popolare anti-spreco sono l’asse portante della cucina italiana candidata a patrimonio immateriale dell’umanità dell’Unesco e spesso sono sempre più spesso riproposte nella loro eccezionale semplicità anche da cuochi e ristoranti di alto livello.