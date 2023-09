Carpaneto e Gropparello, cambia la viabilità lungo le provinciali

Strada Provinciale n. 10 di Gropparello, senso unico alternato

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che, nel territorio comunale di Gropparello, sono programmati l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un’opera di sostegno della Strada Provinciale n. 10 di Gropparello nei pressi della Località La Valle e il completamento della struttura di sostegno alla progressiva km 11+100 circa.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico e da movieri, lungo la Strada Provinciale n. 10 di Gropparello, dalla progressiva km 9+700 circa alla progressiva km 9+900 circa lato sinistro e dalla progressiva km 11+100 circa alla progressiva km 11+400 circa lato destro, dalle ore 07:30 del 04/09/2023 alle ore 17:30 del 16/09/2023, nel territorio comunale di Gropparello.

Strada Provinciale n. 29 di Zena, senso unico alternato

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è stata accolta l’istanza volta ad ottenere la regolamentazione della circolazione stradale per l’esecuzione dei previsti lavori di scavo per la posa cavo elettrico media tensione lungo la Strada Provinciale n. 29 di Zena, nel territorio comunale di Carpaneto Piacentino, che è stata presentata dalla società incaricata dell’intervento e che è pervenuta all’Amministrazione in data 29/08/2023 prot. n. 26944.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico lungo la Strada Provinciale n. 29 di Zena, dalla progressiva km 1+765 circa alla progressiva km 2+010 circa, lato destro, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, di ogni giorno lavorativo dal 06/09/2023 al 27/09/2023 (esclusi festivi e prefestivi), nel territorio comunale di Carpaneto Piacentino.