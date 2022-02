La Stagione Concertistica 2022 del Teatro Municipale si apre il 26 febbraio con Fabio Biondi e l’ensemble Europa Galante

La Stagione Concertistica 2022 del Teatro Municipale di Piacenza si apre sabato 26 febbraio, alle ore 20.30, con un appuntamento di eccellenza. In particolare sono protagonisti Fabio Biondi, direttore e violino, e Europa Galante, l’ensemble italiano specializzato in musica antica più famoso e premiato in campo internazionale.

Il programma

In programma le celeberrime Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, la cui rivoluzionaria interpretazione di Europa Galante ha segnato un vero caso internazionale, con un incredibile successo discografico e la conquista dei più importanti premi.

Precederanno l’esecuzione vivaldiana il Concerto Grosso n. 4 in re maggiore op. 6 di Arcangelo Corelli. Inoltre è in programma il Concerto Grosso n. 12 in re minore ‘’La Follia’’ di Francesco Geminiani e il Divertimento in re maggiore di Franz Joseph Haydn.

Fabio Biondi fonda Europa Galante nel 1990

Negli anni seguenti, la rivelazione del carattere nuovo e unico di quest’ensemble è stata corroborata da un’eccezionale lista di riconoscimenti discografici – numerosi Diapason d’Oro e Choc du Monde de la Musique, svariati BBC editor’s choice, premi RTL, e ben tre nomination per i Grammy Awards – ma soprattutto dalla sua presenza nelle sale da concerto e teatri più importanti del mondo.

Le sue interpretazioni, “caratterizzate dal dinamismo e dalla raffinatezza” come le ha definite il New York Times, hanno portato Europa Galante al Teatro alla Scala a Milano, alla Suntory Hall a Tokyo, al Concertgebouw di Amsterdam, alla Royal Albert Hall di Londra, al Lincoln Center e Carnegie Hall di New York, alla Disney Hall di Los Angeles, alla Sydney Opera House, al Théâtre des Champs-Elysées di Parigi, solo per citarne alcuni.

Europa Galante

Oltre alla riscoperta delle composizioni più note del repertorio barocco italiano, Europa Galante si è anche impegnata nel recupero di tesori nascosti del Settecento e nella diffusione del repertorio scarlattiano.

Questo suo lavoro di ricerca è stato riconosciuto e premiato: nel 2002 Fabio Biondi ed Europa Galante hanno ottenuto il Premio Abbiati della critica musicale italiana, nel 2004 il Premio Scanno per la Musica, e di nuovo nel 2008 è stato assegnato a Biondi ed Europa Galante, insieme alla Compagnia Colla, il Premio speciale Abbiati per Filemone e Bauci di Haydn.

La Stagione Concertistica 2022 del Teatro Municipale si apre il 26 febbraio: informazioni

Si ricorda che, come da disposizioni vigenti, l’accesso allo spettacolo è consentito solo con Green Pass e mascherina di tipo Ffp2.

Informazioni e biglietti: Biglietteria del Teatro Municipale:

tel. 0523 385720 – 385721 www.teatripiacenza.it – biglietteria@teatripiacenza.it