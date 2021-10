Rivoluzione digitale per il comune di Pontenure, investimento da 40 mila euro

Ammonta a circa 40mila euro il macro intervento di digitalizzazione del Comune di Pontenure.

Un percorso avviato a partire dal 2019, quando l’Amministrazione Comunale ha deciso di rendere più efficacie la comunicazione e la risoluzione delle problematiche quotidiane ravvisate dai propri cittadini. Per questo è stato deciso di promuovere strategie per dare nuovo impulso alla parte web, di concerto con i dirigenti comunali e grazie al partner tecnologico regionale Maggioli S.p.A. – per essere ancora più vicini ai pontenuresi -, grazie al potenziamento dei software gestionali, dei servizi di consulenza e supporto organizzativo per il management pubblico, e della modulistica disponibile online per i procedimenti amministrativi.

Nel 2020, grazie alla cooperazione con il partner tecnologico regionale, e l’accoglimento dei suggerimenti arrivati dai cittadini, il sito internet è stato rinnovato permettendo una facilitazione nell’accesso. Ora, sono presenti non solo le mappe che indicano dove sono dislocati i defibrillatori e dove sono presenti le stazioni di ricarica per le auto ibride plug-in ed elettriche, ma c’è anche una apposita area per le segnalazioni e con essa si mette in contatto il cittadino con il Comune in modo diretto, veloce e puntuale.

A settembre 2021, il Comune di Pontenure è approdato su “Municipium”: l’App di Maggioli S.p.A. che consente di mettere in comunicazione diretta le pubbliche amministrazioni e facilita i rapporti con la cittadinanza. Sull’App “Municipium”, selezionando il Comune di Pontenure, si potranno consultare tutte le notizie diramate dal Comune, ma si potrà anche inviare segnalazioni, allegare fotografie e specificare la posizione. Inoltre, scopo dell’App è consentire ai cittadini di rimanere aggiornati a proposito delle ultime notizie relative alle allerte diramate dalla Protezione Civile e tante altre funzionalità di pubblica utilità.

Con la nuova App e il sito completamente aggiornato, l’obbiettivo dell’Amministrazione guidata dal sindaco Manola Gruppi appare chiaro: i cittadini, utilizzando i canali ufficiali, potranno effettuare tempestive segnalazioni che consentiranno all’Amministrazione Comunale di dare una risposta efficace e fornire un rapido intervento al fine di migliorare il benessere della propria comunità e del proprio territorio.

Gli interventi finali all’infrastruttura tecnologica pontenurese sono previsti per marzo 2022, data in cui è prevista la partenza dello Sportello Telematico del Cittadino che permetterà di accedere ai servizi attraverso l’identità digitale, il tutto senza doversi necessariamente recare direttamente presso gli sportelli comunali.