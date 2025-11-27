LNDC Animal Protection lancia anche a Piacenza la campagna “Amici di quartiere” – AUDIO

LNDC Animal Protection lancia anche a Piacenza la campagna nazionale “Amici di quartiere”.

Facciamo un appello alla cittadinanza – spiega Alessandra Itro responsabile animali familiari di Lnd – costruendo cucce con materiali di recupero e predisporre punti pappa per garantire ai randagi un riparo sicuro e cibo durante i mesi più freddi. I cittadini potranno coordinarsi con i volontari locali per rendere l’intervento più capillare ed efficace.

Con l’arrivo della stagione fredda, i cani randagi che vivono nelle nostre città e nei nostri paesi affrontano una delle prove più dure dell’anno: sopravvivere al gelo senza un riparo né la certezza di trovare cibo. Per rispondere a questa emergenza, LNDC Animal Protection lancia la campagna nazionale “Amici di quartiere”, un progetto di sensibilizzazione e solidarietà che invita i cittadini a prendersi cura dei randagi attraverso la costruzione di cucce con materiali di riciclo e la creazione di punti pappa con ciotole di cibo e acqua.

L’iniziativa ha l’obiettivo di trasformare i quartieri in comunità solidali, capaci di offrire protezione concreta a chi non ha una casa. Le cucce possono essere realizzate con materiali di recupero durevoli, come legno o plastica, in grado di resistere alle intemperie e garantire riparo per tutta la stagione invernale. All’interno è possibile inserire anche vecchie coperte o tessuti, purché al riparo dall’umidità, così da rendere lo spazio più caldo e confortevole per gli animali.

LNDC Animal Protection, inoltre, invita i cittadini a collaborare con le associazioni e i volontari presenti sul territorio, affinché la rete di protezione diventi capillare ed efficace.

“Ognuno di noi può fare la differenza con un piccolo gesto di amore e attenzione. Con ‘Amici di quartiere’ chiediamo ai cittadini di trasformare i propri quartieri in luoghi più accoglienti e sicuri per i cani randagi, che altrimenti rischiano di non sopravvivere alle notti gelide. È un appello al senso civico, alla responsabilità e alla compassione di tutti noi”, dichiara Piera Rosati, Presidente di LNDC Animal Protection.

La campagna non è solo un intervento di emergenza stagionale, ma anche un messaggio educativo: i randagi fanno parte della comunità e meritano rispetto e protezione. Prendersi cura di loro significa costruire una società più civile, empatica e solidale. “In un momento storico in cui l’indifferenza sembra prevalere, questa campagna vuole ricordarci che i piccoli gesti quotidiani hanno un enorme valore. Proteggere un randagio dal freddo significa proteggere una vita”, conclude Rosati.

