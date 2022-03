Concerto benefico per celebrare il centenario di Lilt il 26 marzo, il maestro Calori: “La musica come messaggio di Pace” – AUDIO

Concerto benefico per celebrare il centenario di Lilt, il maestro Calori: “La musica come messaggio di Pace”. Sabato 26, alle 21, nella Sala dei Teatini (via Scalabrini 9) la Piacenza Wind Orchestra si esibirà in un evento benefico a favore della Lilt. In particolare si festeggerà la Lega italiana lotta contro i tumori, nei cento anni di attività.

Ricco il menù artistico offerto dall’orchestra: Ellington, Gershwin, Piazzolla e Hancock, fra gli altri, in scaletta. Dirige, Gianluca Feccia; voce solista, Marta Brandolini. L’ingresso è a offerta, fino ad esaurimento posti. Si accede con Green pass rafforzato.

“A esibirsi sarà una nuova formazione orchestrale piacentina – spiega il maestro di musica Leonardo Calori – composta da tanti ragazzi che ancora stanno studiando al Conservatorio o si sono diplomati da poco. Il repertorio sarà di genere swing e jazz dagli anni 20 agli anni 80”.

La musica è un messaggio di pace

“Deve essere un messaggio di pace e lo ricorderemo anche durante la serata. Il Presidente della Lilt Piacenza Pugliese ha deciso di destinare parte del ricavato del concerto non solo la Lilt ma anche ad associazioni che stanno aiutando il popolo Ucraino. L’evento vogliamo unisca il messaggio di pace ad aiuti concreti”.

