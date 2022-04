Concerto del Coro Giovanile Italiano, il 28 aprile alla Cattedrale di Piacenza

Una formazione corale unica in Italia, per la prima volta giunge a Piacenza giovedì 28 aprile 2022 alle ore 21.00. Un coro di più di 40 elementi provenienti da tutta Italia si troverà in Duomo per cantare pagine corali dal passato fino alla contemporaneità. La varietà temporale del programma vuole sottolineare e celebrare lo scorrere dei novecento anni della Cattedrale di Piacenza, luogo in cui si terrà l’evento

Coro Giovanile Italiano

I 40 giovani coristi, tra i 18 e i 28 anni, provengono da diverse città d’Italia e da molteplici esperienze musicali e periodicamente si rinnovano portando energia, vitalità e passione.

La costituzione di questa formazione, nel 2003, ha permesso di allineare la coralità italiana agli altri contesti europei. Nel corso degli anni si sono alternati alla guida del Coro Giovanile Italiano maestri di fama internazionale quali Filippo Maria Bressan, Nicola Conci, Stojan Kuret, Lorenzo Donati con Dario Tabbia, Gary Graden con Roberta Paraninfo, Luigi Marzola con Carlo Pavese, Davide Benetti con Petra Grassi. Il coro ha affrontato repertori diversi tra loro: dalla polifonia rinascimentale al Novecento storico, dalla Scuola napoletana del ‘700 al repertorio popolare delle regioni italiane, dal Romanticismo ai compositori contemporanei, di varia origine e stile.

Il Coro Giovanile Italiano viene spesso invitato a esibirsi in importanti festival, eventi e stagioni corali e musicali sia in Italia che all’estero e costituisce un’importante occasione formativa per i giovani cantori italiani.

Ingresso libero fino a esaurimento posti