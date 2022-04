Da sabato 30 giugno torna il Luna Park in via Diete di Roncaglia, Confesercenti: “Divertimento consolidato e trasversale”

Il Luna Park dei piacentini finalmente fa il suo ritorno dopo due anni di assenza dovuti al Covid – 19. Circa cinquanta attrazioni, quindicimila metri quadrati di divertimento nella ormai consueta area di via Diete di Roncaglia – zona Cementirossi, a partire da sabato 30 aprile a domenica 5 giugno.

Un divertimento consolidato e trasversale a tutte le età. Si va dal bambino fino all’adulto, per accogliere chiunque sia attratto dai giochi, dall’aria gioiosa del luogo e dalla voglia di passare una giornata all’insegna del divertimento.

“Finalmente – afferma Fabrizio Samuelli, Direttore di Confesercenti Piacenza – gli operatori del settore potranno tornare a lavorare in un evento che da sempre è un grande punto di riferimento non solo per il nostro territorio. La categoria, il settore degli operatori dello spettacolo viaggiante, sono stati particolarmente colpiti dagli effetti della pandemia per il lungo periodo delle chiusure e dai provvedimenti che nel tempo hanno permesso un ritorno parziale delle attività”.

Gli orari di apertura del Festival del Luna Park di Piacenza saranno i seguenti: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 17,00 alle 19,00 e dalle 20,30 alle 23,00; mercoledì e sabato dalle 16,00 alle 23,00; domenica dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 23,00.

“Anche quest’anno – conclude Samuelli – con grande piacere ed orgoglio la nostra Associazione ha collaborato e dato il proprio contributo per la felice riuscita della manifestazione sotto l’aspetto amministrativo e contabile. Invitiamo quindi tutti i piacentini e non solo a frequentare il Festival e vivere bei momenti gioiosi e di socialità in un ambiente di sano divertimento”.