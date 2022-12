“Concerto di Natale” il 10 dicembre al Teatro “Giuseppe Verdi” di Fiorenzuola

Appuntamento con il “Concerto di Natale” sabato 10 dicembre, alle 20.45, al Teatro “Giuseppe Verdi” di Fiorenzuola d’Arda, nell’ambito della stagione teatrale 2022-2023. Sul palco sarà in scena il trio d’archi “Rose di maggio”: Chiara Bottelli al violino, la soprano Mariachiara Cavinato alla viola e Caterina Cantoni al violoncello, che eseguiranno brani natalizi e celebri colonne sonore del cinema classico e contemporaneo. Le tre, di origine varesina, già da giovani si sono esibite in diverse formazioni orchestrali su importanti palcoscenici nazionali ed internazionali: da qualche anno Chiara, Mariachiara e Caterina hanno unito il proprio percorso professionale per offrire al pubblico un’esperienza di ascolto caratterizzata da sonorità sia classiche che contemporanee.

LA STAGIONE TEATRALE E LE INFORMAZIONI SUI BIGLIETTI

La stagione 2022-2023 del Teatro “Giuseppe Verdi” di Fiorenzuola d’Arda, vede la direzione artistica di Mino Manni; l’organizzazione dell’Amministrazione Comunale di Fiorenzuola d’Arda e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione Piacenza e Vigevano. Informazioni sui biglietti in vendita per l’evento presso Inform’Art, l’ufficio del Teatro, aperto dal martedì al sabato dalle 10 alle 12.30, e dalle 19 nei giorni degli spettacoli; agli indirizzi mail teatroverdi@comune.fiorenzuola.pc.it o cultura@comune.fiorenzuola.pc.it, o al numero di telefono 0523-985253.

Nella foto: il trio d’archi “Rose di maggio”.