Condannati per rapina e furto, due persone arrestate in poche ore dalla polizia

Nelle ultime 24 ore la Squadra Mobile di Piacenza ha arrestato due cittadini italiani chiamati a scontare condanne detentive definitive, entrambe di durata leggermente inferiore ai due anni.
Il primo, un quarantenne, sconterà la pena ai domiciliari: era stato condannato per rapina, violazione di domicilio e lesioni, reati commessi a Roma nel 2018.
Il secondo uomo, di 35 anni, era stato condannato per un furto avvenuto a Rimini nel 2016. Privo di una residenza stabile, è stato individuato dagli investigatori dopo rapide verifiche nella zona del centro cittadino.