Condannati per rapina e furto, due persone arrestate in poche ore dalla polizia

11 Dicembre 2025 Redazione FG Cronaca Piacenza
blank
blank
Piacenza 24 WhatsApp

Nelle ultime 24 ore la Squadra Mobile di Piacenza ha arrestato due cittadini italiani chiamati a scontare condanne detentive definitive, entrambe di durata leggermente inferiore ai due anni.

Il primo, un quarantenne, sconterà la pena ai domiciliari: era stato condannato per rapina, violazione di domicilio e lesioni, reati commessi a Roma nel 2018.

Il secondo uomo, di 35 anni, era stato condannato per un furto avvenuto a Rimini nel 2016. Privo di una residenza stabile, è stato individuato dagli investigatori dopo rapide verifiche nella zona del centro cittadino.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover