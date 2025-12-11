Mencarelli: “Vap è tra le migliori realtà giovanili d’Italia e continua a migliorarsi di anno in anno” AUDIO

Una due giorni di celebrazioni per la Volley Academy Piacenza. Il club del presidente Corrado Marchetti da anni si è fatto notare in territorio locale e nazionale per aver lanciato tante giovani pallavoliste nel volley che conta. Sono ben 18 le giocatrici arrivate in serie A che hanno vestito la maglia verdeblù nel recente passato. Magnabosco e Piomboni in forza alla Vap nel 2022-2023 si sono persino laureate Campionesse del Mondo U21 con la maglia Azzurra sotto la guida tecnica di Nino Gagliardi.

Dopo le premiazioni presso la sala Consiliare del Comune di Piacenza per mano del Sindaco Katia Tarasconi e dell’assessore allo sport Mario Dadati è arrivata la graditissima visita del direttore tecnico del settore giovanile della Nazionale Italiana Marco Mencarelli, la quarta in quattro anni: “Queste mie visite ai settori giovanili più importanti d’Italia, tra cui c’è sicuramente Vap, nascono da una classifica di merito che io gestisco sulla base delle convocazioni nelle Nazionali Giovanili. Quest’anno dedicherò a queste realtà molto più tempo e potrò frequentarle più assiduamente”

A che punto è Vap?

Se sono qui per la quarta volta consecutiva è evidente che ci sono convocazioni che vengono rinnovate ogni anno. Coinvolgiamo delle atlete di questa Academy, che a sua volta continua a fare dei passi in avanti molto importanti. La Volley Academy sta crescendo, sia nella qualità del lavoro in palestra, a vantaggio delle ragazze che saranno poi convocate, ma anche di tutte le altre componenti della squadra che pur rimangono sotto nostra osservazione, sia per crescita della società in termini di ambizioni, di organizzazione e di strutturazione e management interna.

Coach Fanni rappresenta certamente un punto di contatto molto forte con la Nazionale giovanile, avendola guidata a lungo…

Anche lui è entrato in questo contesto per sostenere con la sua presenza e la sua professionalità questa linea di condivisione e continuità che si è instaurata già da tempo. Un’altra nota estremamente positiva per sostenere questo desiderio di crescita che ha l’ambiente Vap

Corrado Marchetti, presidente di Vap: “La visita del professor Mencarelli ci rende orgogliosi. Ci aiuta a migliorare ancora. Vogliamo crescere persone migliori ed atlete migliori”

