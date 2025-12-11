Incidente in auto e alcol quasi quattro volte oltre il limite, 45enne nei guai

Nella notte, la Squadra Volante ha denunciato un uomo italiano di 45 anni per guida in stato di ebbrezza.
L’uomo era rimasto coinvolto in un incidente con un altro veicolo che si era già dileguato dopo un sorpasso. I fatti erano accaduti in via Emilia Parmense, all’altezza dell’Università Cattolica.
All’arrivo degli agenti, in evidente stato di alterazione, ha assunto un atteggiamento provocatorio e offensivo nei loro confronti. L’alcoltest ha rilevato un tasso superiore a 1,90, quasi quattro volte oltre il limite previsto dalla legge.
Per lui dunque denuncia e patente ritirata.